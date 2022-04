PSG: Pochettino aimerait garder Mbappé avec lui "tout le temps, même en vacances"

Mauricio Pochettino s’est exprimé vendredi au sujet d’une éventuelle prolongation de Kylian Mbappé au PSG. L’entraîneur veut le voir rester à Paris mais n’est pas gêné par les rumeurs entourant l’attaquant en cette fin de saison et avant le mercato estival.

Un petit point, voilà tout ce qu’il manque au PSG pour être assuré de son dixième titre de champion de France. A la veille de la réception de Lens lors de la 34e journée de Ligue 1, samedi au Parc des Princes, Mauricio Pochettino s’est confié avec franchise sur l’avenir de Kylian Mbappé. En fin de contrat, l’attaquant de 23 ans négocie une prolongation et discute aussi avec le Real Madrid. Pour l’instant, l’entraîneur argentin n’en tient pas compte au moment de préparer son équipe.

"Comme entraîneur, cela ne me perturbe pas. Il faut comprendre ce genre de situations. Ce n’est pas qu’au Paris Saint-Germain, cela arrive dans tous les clubs, a lancé le technicien argentin lors de son passage en conférence de presse. Ce n’est pas la première fois et cela ne sera pas la dernière. Nous devons nous adapter à toutes les circonstances et situations personnelles au niveau des contrats entre les joueurs et le club."

"L’emmener avec moi en vacances, à la maison"

A titre personnel, Mauricio Pochettino voudrait voir Kylian Mbappé rester au PSG la saison prochaine. Meilleur buteur et meilleur joueur cette saison, l’attaquant porte l’équipe grâce à ses 33 buts et 22 passes décisives en 41 apparitions toutes compétitions confondues. Histoire de confirmer son envie de garder à Paris, le coach francilien a même plaisanté à l’idée de le garder avec lui tout le temps. Littéralement.

"Égoïstement j’aimerais le garder avec moi tout le temps. L’emmener avec moi en vacances, à la maison, a enchaîné dans un large sourire Mauricio Pochettino. Bien sûr que j’aimerais le garder, nous le voulons tous. J’aimerais qu’il prolonge avec nous."

Et l’ancien entraîneur de Southampton et Tottenham d’insister: "C’est évident, nous sommes tous d’accord là-dessus au club. Mais ces décisions c’est toujours entre le joueur, le club et les différentes parties."

Réponse imminente pour Mbappé?

Libre de signer avec le club de son choix, Kylian Mbappé suscite les convoitises et de nombreuses rumeurs. Toujours dans l’attente d’une décision, les supporters franciliens vont encore devoir patienter avant de savoir où jouera l’international tricolore. Et Mauricio Pochettino ne parait pas plus informé.

"J’ai aussi cru comprendre que la décision interviendra après l’obtention du titre et à la fin de la saison, a encore estimé l’entraîneur du PSG avant de défier Lens en L1. Ce n’est pas que Kylian et le club, il y a aussi d’autres individualités. Les discussions commenceront et les décisions seront prises quand les objectifs seront atteints. Et je crois que c’est la meilleure chose pour le club. Et pour les joueurs."