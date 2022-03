PSG: "C’est dur de dormir la nuit", Pochettino toujours très affecté après l'élimination à Madrid

Sorti piteusement de la Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain, mercredi face au Real Madrid, l'entraineur Mauricio Pochettino était toujours "en colère" et "fatigué" trois jours plus tard en conférence de presse.

Même s’il n’a jamais été le plus loquace des entraineurs, la prise de parole de Mauricio Pochettino était forcément très attendue ce samedi, trois jours après la débâcle du Paris Saint-Germain contre le Real Madrid. Alors que son équipe tente tant bien que mal de se remettre la tête à l’endroit avant la réception de Bordeaux, ce dimanche en Ligue 1, le coach argentin est apparu très affecté pour sa première conférence de presse depuis le huitième de finale de retour de Ligue des champions.

"Comment je me sens ? Ça me fait chier ("jodido" en espagnol). Ça me fait chier parce que dans l’analyse du match, sur l’aller à Paris puis sur les soixante premières minutes à Madrid, l’équipe est supérieure, regrettait Pochettino au micro des journalistes. Peut-être que nous méritions de mener plus largement, et la manière dont ça nous a été enlevé, ça fait vraiment chier, désolé du terme. Ça laisse une marque vraiment douloureuse et c’est dur de passer outre. Je suis en colère, fatigué… C’est dur de dormir la nuit, mais on a la responsabilité de continuer."

"On partage la responsabilité"

"On partage la responsabilité dans l’équipe, a-t-il poursuivi un peu plus tard. À chaque fois qu’on joue, c’est motivé et avec un devoir de responsabilité, qui vient dès qu’on enfile le maillot. C’est une période difficile pour tout le monde. Il va falloir la traverser et essayer d’aller chercher un bon résultat dimanche, ce qui nous aiderait, même si ça ne réglerait pas tout. Ça ne nous fera pas surmonter notre défaite à Madrid, mais il faut qu’on fasse preuve de respect et qu’on se concentre sur l’objectif qu’il nous reste, à savoir le championnat."

La Ligue 1, dont Paris est large leader avec 13 points d’avance, est désormais la seule compétition qu’il reste au club de la capitale. En plus de sa sortie en Ligue des champions, il a également été éliminé de la Coupe de France face à Nice, début février. De quoi déclencher l’ire des supporters et des suiveurs, qui n’ont de cesse de réclamer des changements dans tous les étages, notamment sur le banc… Ce qui ne devrait pas améliorer le sommeil de Pochettino.