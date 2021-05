PSG: Pochettino croit au titre et met la pression sur Lille

Revenu à un point de Lille leader, le PSG pourra décrocher le titre de champion s’il fait un meilleur résultat que les Nordistes lors de la dernière journée. Et Mauricio Pochettino y croit.

Le PSG aborde cette semaine avec la possibilité de signer un doublé ou de vivre une année blanche. Dimanche soir, les Parisiens ont repris espoir dans la course au titre après leur large victoire face à Reims (4-0) combinée au match nul de Lille (0-0) face à Saint-Etienne. Ils reviennent à un point de la première place dont il pourrait s’emparer sur le fil lors de la dernière journée à Brest. Un meilleur résultat que le Losc (opposé à Angers) leur offrirait un dixième titre. Mauricio Pochettino veut y croire mais pense d’abord à la finale de la Coupe de France face à Monaco, mercredi (21h15).

"Le plus important dans le football, c’est d’y croire, a déclaré l'entraîneur parisien dimanche soir. Tout peut arriver dans le football. On va devoir faire le travail à Brest et espérer que Lille ne gagne pas à Angers. Bien sûr, on doit y croire. Mais pour le moment, on pense à la finale de Coupe de France contre Monaco, mercredi. Ensuite, on devra gagner à Brest en espérant que Lille perde des points à Angers."

"L’avantage psychologique n’existe pas"

L'ancien manager de Tottenham balaie l'idée que son équipe disposerait d'un avantage psychologique dans son rôle de chasseur. "La réalité, c’est le classement et Lille a l’avantage d’un point, poursuit-il. L’avantage psychologique n’existe pas. Nous en sommes là, nous devrons faire un bon match à Brest, mettre la pression par un résultat positif et seulement espérer. Il n’y a rien de psychologique, c’est juste une question de performance des joueurs."

Pour le technicien argentin, l’habitude des grands rendez-vous de ses joueurs est un plus mais pas une assurance de mieux gérer cette dernière étape que les Lillois. "Quand on a des joueurs d’expérience dans son équipe, on se dit que c’est plus facile de gérer ces situations, mais Lille aussi a des joueurs d’expérience avec des qualités. Ce sera surtout une question de performance, selon moi."