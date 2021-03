PSG: Pochettino fier du niveau des remplaçants

Mauricio Pochettino, entraîneur du PSG, a salué les performances des joueurs au temps de jeu limité mais décisifs, mercredi lors du succès à Bordeaux (0-1) en l'absence de nombreuses stars.

Mauricio Pochettino pouvait souffler après la victoire du PSG sur le terrain de Bordeaux (0-1), mercredi. Privé de nombreuses stars (Mbappé, Neymar, Verratti, Di Maria, Kean), l'entraîneur argentin a pu compter sur des joueurs moins utilisés pour décrocher un succès crucial dans la course au titre. Pablo Sarabia en a été la parfaite illustration en profitant de l'absence des habituelles locomotives offensives offensives pour incrire l'unique but de la rencontre.

"Ceux qui ne jouent pas beaucoup continuent de travailler"

"Je suis fier d'avoir une équipe où les joueurs qui ne jouent pas beaucoup continuent de travailler après les matchs alors que c'est difficile d'accepter ce statut, a salué Pochettino à l'issue du match. Dans les situations où on a besoin d'eux, ils répondent présents. Je suis content de leur performance qui n'a pas été parfaite. Mais je suis satisfait des efforts fournis par tous les joueurs quel que soit leur temps de jeu."



"On travaille pour les 30 joueurs de l’effectif, a-t-il poursuivi. Une identité dans l’équipe. Je suis content du rendement de l’équipe. On est Paris donc on veut avoir le contrôle. C’est difficile d’avoir tout le temps le ballon. Non pas de soulagement. Maintenant il nous reste dix matchs et si on gagne les dix matchs on sera champion. Le plus important c’est le collectif. C’est un sport. Les circonstances font que les remplaçants jouent peu. Ils sont très importants. On peut voir la valeur et le professionnalisme de ses remplaçants. Je suis fier de cette équipe et de ses joueurs. Tous les joueurs sont importants. Je suis très fier. L’évolution est favorable."

Après 28 journées, Paris est toujours deuxième du cclassement à deux longueurs de Lille, leader. Les hommes de Pochettino ont désormais rendez-vous à Brest, samedi pour les 16es de finale de la Coupe de France (21h10) où le technicien pourrait de nouveau effectuer une rotation, quatre jours avant la réception du FC Barcelone en 8e de finale retour de la Ligue des champions, mercredi (21h, en direct sur RMC Sport).