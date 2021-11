PSG: Pochettino savoure le premier but de Messi en Ligue 1

Lionel Messi a marqué le troisième but du PSG lors du succès contre Nantes (3-1) ce samedi lors de la 14e journée de Ligue 1. L’Argentin a enfin débloqué son compteur en championnat avec cette première réalisation et fait la joie de son entraîneur Mauricio Pochettino.

Le PSG n’a pas tout maîtrisé, notamment après l’expulsion de Keylor Navas, mais le club de la capitale a fini par battre Nantes (3-1) ce samedi au Parc des Princes. Si Kylian Mbappé a marqué le premier but parisien, les supporters du monde entier retiendront probablement plus celui inscrit par Lionel Messi pour sécuriser la victoire de l’équipe francilienne. A quelques minutes du coup de sifflet final, l’Argentin a marqué son premier but dans le championnat de France pour sa sixième apparition dans l’élite. Après le succès face aux Canaris, Mauricio Pochettino n’a pas boudé son plaisir de voir "La Pulga" débloquer son compteur en L1.

"Je ne pense pas que Messi était préoccupé par ce premier but en Ligue 1. Il veut mettre des buts, il a marqué en Ligue des champions, il ouvre son compteur dans une nouvelle compétition, a estimé le technicien argentin en conférence de presse. C’est important, c’est une bonne chose pour lui et pour l’équipe."

Pochettino: "Le calme pour gérer ce genre de situation"

Après une rare période de disette en championnat (19 tirs avant de marquer), Lionel Messi a donc enfin trouvé la faille en Ligue 1. Parfois malchanceux comme sur ce coup-franc envoyé sur la barre transversale à Rennes, parfois transparent, le sextuple lauréat du Ballon d’or a cette fois bien lancé son aventure avec le PSG. Une réussite rendue possible par la patience et une indéfectible confiance en ses capacités selon Mauricio Pochettino.

>> Manchester City-PSG c’est en direct sur RMC Sport

"C’est bien mais je ne suis pas sûr qu’il était préoccupé par cela. C’est un grand champion, le meilleur ou l’un des meilleurs joueurs du monde, a encore estimé l’entraîneur du PSG. Il a cette capacité et ce calme pour gérer ce genre de situations. Il a su être patient pour enfin vivre ce moment."

Déjà auteur de trois buts en Ligue des champions cette saison, Lionel Messi aura probablement à cœur de récidiver mercredi prochain sur le terrain de Manchester City (dès 21h sur RMC Sport 1). En cas de victoire contre les Skyblues, Paris signera un très gros coup en vue de la première place du groupe A.