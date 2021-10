Rennes-PSG: la fierté des Bretons après "l’exploit" contre Paris

Rennes a battu le PSG ce dimanche (2-0) lors de la 9e journée de Ligue 1. Le club breton a infligé aux stars parisiennes leur première défaite de la saison en championnat. Une véritable performance savourée à sa juste mesure par Hamari Traoré et Flavien Tait.

Décidément la pelouse du Roazhon Park ne réussit pas au PSG. Après dix succès consécutifs en Ligue 1 entre mai et octobre, et un sans-faute de huit match cette saison en championnat, Paris a perdu ce dimanche à Rennes (2-0). Quelques mois après son dernier accroc en L1 et un nul concédé face aux hommes de Bruno Genesio, le groupe de Mauricio Pochettino s’est incliné face à la furia bretonne. Si le PSG a poussé et que Lionel Messi a trouvé la barre transversale, le club breton la remporté une belle victoire face à l’ogre francilien.

"Notre début de match était très bon, on les a mis sous pression. Je pense que l’on a été bons les vingt premières minutes, le pressing était bien. On a eu quelques occasions, quelques situations que l’on a pas mal négocié, a analysé le latéral Hamari Traoré au micro d’Amazon Prime Vidéo après le succès de son équipe. Après on a été en difficulté mais à la fin de la période on a mis ce but qui nous a fait du bien. On a joué contre des champions, des grands joueurs. On a joué notre coup à fond, les supporters nous ont bien soutenu aussi. On a fait un exploit aujourd’hui."

Traoré: "On a été très bons aujourd’hui"

Cinq jours après le succès du PSG contre Manchester City en Ligue des champions (2-0), le déplacement à Rennes a sonné comme un dur retour à la réalité pour l’effectif francilien. Du côté des Bretons, où le plan de Bruno Genesio a encore fonctionné face à Paris, ce succès permet relancer l’équipe au classement et d’enchaîner un troisième match d’invincibilité en championnat.

"C’était un bon match de l’équipe. […] Le coach nous avait dit de jouer sur les côtés et de fermer l’axe car ils aiment bien jouer dans l’axe. On a essayé de les amener sur les côtés et de les enfermer. Cela a bien marché. Aujourd’hui, l’équipe a été très bonne. On a été très bons aujourd’hui. Il faut garder cette mentalité et cette solidarité pour aller plus haut."

Rennes doit rééditer ce genre de performance

Après un but de Gaëtan Laborde juste avant la mi-temps, Flavien Tait a doublé la mise au retour des vestiaires. Le milieu offensif de Rennes a savouré la victoire de son équipe qui achève une belle semaine marqué par deux grosses performances en Europa Conference League et face à Paris.

"Il y a de la fierté. On sait qu'en Ligue 1 on était un peu mal embarqué, a estimé l'ancien joueur d'Angers lors de son passage en conférence de presse. Malheureusement sur le plan comptable on n'avait pas validé notre bon match à Monaco. On gagne aujourd'hui, on prend trois points et on est les premiers à les faire tomber cette année. On peut être fier de nous. Maintenant, le football c'est de la régularité et si on veut s'installer dans le haut de tableau, il faut rééditer ce genre de performances."

Le succès de Rennes face au PSG pourrait bien constituer l'élément fondateur du club breton cette saison. Une victoire à confirmer après la trêve internationale lors d'un déplacement piège à Metz.