PSG: pour Pochettino, prolonger Mbappé est une "priorité fondamentale"

Mauricio Pochettino a une nouvelle fois rappelé l’importance de Kylian Mbappé au sein du PSG lors de son passage en conférence de presse ce samedi. L'entraîneur argentin espère toujours voir l'attaquant prolonger son contrat avec Paris.

L’absence de Kylian Mbappé en demi-finale retour de Ligue des champions puis contre Rennes en Ligue 1 s’est fait cruellement sentir au PSG. Auteur d’un doublé pour son retour à la compétition en demi-finale de Coupe de France face à Montpellier (2-2, 6 tab à 5), l’international tricolore espère bien finir la saison avant d’avoir à décider pour son avenir. Libre en juin 2022, l’attaquant de 22 ans pourrait animer le mercato estival malgré les efforts du club francilien et de Mauricio Pochettino pour le convaincre de rester.

"Le PSG a un projet ambitieux, a rappelé le technicien argentin ce samedi à la veille du match contre Reims en Ligue 1. Et retenir un joueur comme Kylian Mbappé c'est une priorité fondamentale pour tous."

Mbappé brillant en 2021

Dans une forme étincelante en 2021, Kylian Mbappé semble plus épanoui que jamais sous les ordres de Mauricio Pochettino. Le champion du monde 2018 impressionne et empile les buts avec déjà 25 buts et 3 passes décisives en 26 matchs toutes compétitions confondues depuis le début de l’année civile. La relation du Français avec l’entraîneur argentin est telle qu’il lui a sauté dans les bras pour célébrer son deuxième but contre Montpellier.

"Grâce à sa célébration (contre Montpellier) j'ai mal au dos, a encore plaisanté le coach parisien au sujet de son jeune protégé. Je me fais soigner depuis deux jours par les kinés. C'est vrai, c'est vrai"

La belle ambiance au sein du groupe parisien ne suffira peut-être pas à convaincre Kylian Mbappé d’imiter son ami et coéquipier Neymar, qui vient tout juste de prolonger son bail à Paris. Pour séduire l’attaquant tricolore, il faudra rester compétitif et gagner des titres. A commencer par la Ligue 1 cette saison.

Deuxième à trois points de Lille, le PSG doit battre Reims ce dimanche lors de la 37e journée pour encore croire au sacre. Un match de plus où Kylian Mbappé pourra confirmer qu’il est bien devenu l’atout offensif numéro un du club francilien.