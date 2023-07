PSG: Asensio encore timide, une défense solide… les enseignements du nul contre Al Nassr

Le PSG a été tenu en échec par Al Nassr lors du premier match de préparation de sa tournée au Japon, ce mardi à Osaka (0-0). Face aux coéquipiers de Cristiano Ronaldo, les joueurs de Luis Enrique ont affiché une certaine solidité. Mais ils ont été trop timides pour faire la différence devant.

Les supporters nippons sont sans doute repartis un peu frustrés. Pour le premier match de sa tournée de préparation au Japon, le PSG ne leur a pas offert un grand spectacle contre Al Nassr, ce mardi à Osaka (0-0). Face au club saoudien de Cristiano Ronaldo, les Parisiens n’ont pas réussi à faire la différence sur la pelouse du stade Nagai (dont les 50.000 places n’étaient pas toutes occupées).

>> Revivez PSG-Al Nassr (0-0)

Après avoir battu Le Havre, vendredi dernier dans leur centre d’entraînement de Poissy (2-0), les joueurs de Luis Enrique ont affiché une certaine solidité en défense et quelques promesses intéressantes dans l’entrejeu. Mais ils ont manqué d’impact offensif pour faire la différence face à l’équipe de Riyad, renforcée cet été par Seko Fofana et Marcelo Brozovic.

Asensio et l'attaque trop timide

En l’absence de Kylian Mbappé, en conflit avec la direction parisienne au sujet de son avenir et non retenu pour ce voyage en Asie, le PSG a manqué de poids aux abords de la surface adverse. Comme face au HAC, Marco Asensio a été aligne en faux n°9 au stade Nagai. Et l’international espagnol a encore livré une prestation décevante contre Al Nassr. Incapable de se rendre disponible, il a touché trop peu de ballons, sans jamais se mettre en situation en dangereuse. Son coéquipier en sélection, Carlos Soler, n’a pas été plus en réussite, souvent à contre-temps et imprécis dans ses passes. Seul le jeune Noha Lemina (petit frère de Mario), âgé de 18 ans, a amené un peu de danger sur son aile gauche, grâce à sa percussion et ses accélérations balle au pied.

En seconde période, Ilyes Housni (18 ans) et Ismaël Gharbi (19 ans) ont pêché par manque de justesse dans leurs derniers gestes. Buteur contre le Havre, Hugo Ekitiké n’est pas entré en jeu. Neymar non plus, même si le Brésilien semble proche d’un retour sur les terrains après avoir eu de bonnes sensations lors des derniers entraînements. Sorti blessé vendredi dans les Yvelines, Kang-in Lee est également resté sur le banc. A l’heure où le PSG cherche à recruter un avant-centre (et se montre optimiste dans le dossier Harry Kane), le secteur offensif apparaît comme le principal chantier pour Luis Enrique.

Zaïre-Emery et Ndour prometteurs dans l’entrejeu

A eux deux, ils sont moins âgés que Cristiano Ronaldo. Mais ils affichent déjà de belles promesses pour ce nouveau PSG. Warren Zaïre-Emery (17 ans) et Cher Ndour (18 ans) se sont montrés à leur avantage lors de ce match amical contre le deuxième du dernier championnat d’Arabie saoudite. Face à des clients comme Seko Fofana et Marcelo Brozovic, Zaïre-Emery a fait admirer sa précision technique, sa vista et son volume de jeu. Plus épais qu’au printemps dernier, le natif de Seine-Saint-Denis, à nouveau titulaire, semble monter en puissance physiquement.

Ndour, lui, a confirmé son baptême réussi et ses deux passes décisives face aux Havrais. L’espoir italien a amené de la taille, de la puissance et de la justesse au milieu de terrain. Avec un peu plus de spontanéité, il aurait même pu se montrer décisif en reprenant un centre de Lucas Hernandez en première période, mais il n’a pas osé tenter la reprise de volée. Ça ne devrait pas empêcher Luis Enrique de s’appuyer à nouveau sur lui lors de la suite de cette tournée en Asie.

Skriniar et la défense déjà solide

C’est le point positif de cette rencontre face à Al Nassr. Comme face au Havre, le PSG a réussi à ne pas encaisser de but. A l’image de Milan Skriniar, titulaire pour la première fois, Lucas Hernandez, impeccable, et Danilo Pereira, rarement mis en difficulté, l’arrière-garde des champions de France a donné des gages de sécurité à Osaka. Cristiano Ronaldo a tout de même failli fendre la muraille en première période, mais Gianluigi Donnarumma a sorti un arrêt somptueux pour repousser sa reprise à bout portant.

En dehors de ce (gros) coup de chaud, la défense du PSG n’a pas vraiment été mise en difficulté. Un constat rassurant, d’autant qu’en seconde période, Luis Enrique a pas mal expérimenté autour de Marquinhos, en plaçant Layvin Kurzawa en charnière et Manuel Ugarte en position de défenseur droit. Après ce test sans grand éclat contre les coéquipiers de CR7, les Parisiens disputeront un nouveau match vendredi au stade Nagai (12h20). Ce sera face au Cerezo Osaka, le club résident, 5e du dernier championnat nippon.