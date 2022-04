PSG-OM: un député prend la défense de Guendouzi, visé par des insultes

Sacha Houlié a exprimé son soutien à Mattéo Guendouzi après le Classique perdu par l’OM face au PSG (2-1) dimanche. Le député, grand supporter du club marseillais, a pris la défense du milieu phocéen visé par des insultes sur les réseaux sociaux.

Un Classique, comme une finale, cela se gagne et tous les moyens sont bons pour y arriver. Passé par le PSG et désormais cadre de l’équipe marseillaise, Mattéo Guendouzi a tout mis en œuvre pour tenter d’offrir une victoire à l’OM, en témoigne une simulation un brin grossière lors d'un duel avec Neymar. De quoi provoquer la colère du Brésilien, averti et passé pas loin de l’expulsion pour son coup de sang après cette séquence.

Si Paris a fini par l’emporter (2-1) dans ce choc de la 32e journée de Ligue 1, Mattéo Guendouzi, lui, a été pris pour cible par les critiques voire les insultes de certains fans franciliens. Au point de voir le député Sacha Houlié (LREM) voler à son secours ce lundi dans un message posté sur les réseaux sociaux.

>> PSG-OM (2-1)

Critique interdite contre Guendouzi

Le député de la Vienne, grand passionné de football et notamment co-auteur d’un rapport sur le supportérisme, a pris position en faveur du milieu de 23 ans. Ce grand supporter de l’OM a ainsi dévoilé une proposition de loi un peu particulière en réponse à des insultes contre le protégé de Jorge Sampaoli.

"Article 1er: Il est interdit de critiquer Mattéo Guendouzi", a posté Sacha Houlié sur les réseaux sociaux.

Si l’on se fie à ce message, Mattéo Guendouzi semble faire partie de ces joueurs que l’on déteste quand on supporte son adversaire mais que l’on adore quand est pour l’OM.