PSG: pourquoi Messi est en froid avec Piqué

Selon une télévision catalane, Lionel Messi est en froid avec Gerard Piqué depuis la baisse de salaire tardive du capitaine du FC Barcelone en août dernier, quelques jours après le départ de l’Argentin pour le PSG.

Lionel Messi a retrouvé quelques anciens partenaires, lundi à Barcelone lors du dîner d’anniversaire de Xavi. Il était entouré de Jordi Alba et Sergio Busquets, des anciens du vestiaire catalan. Gerard Piqué, autre historique de l’effectif, était lui absent. Pour une raison simple selon la chaîne catalane, Esport3: le défenseur est en froid avec Messi. "Piqué ne fait pas partie du cercle des amis les plus proches de Messi au sein de l'équipe, explique le journaliste Lluis Canut. Le cercle est composé de ceux qui étaient au dîner."

"Messi s'est senti trompé"

Selon lui, l’origine de la distance entre les deux hommes remonte à la signature deu dernier contrat de Piqué en août 2021 avec une baisse de salaire, juste après le départ de Messi pour le PSG. La Pulga regretterait que ce geste ait été effectué trop tardivement alors qu’il aurait pu contribuer à faire rester Messi au Barça. "La relation s'est détériorée à la suite du dernier renouvellement du contrat de Piqué avec une baisse de salaire, confie-t-il. Cela a blessé Messi et il s'est senti déçu, je ne voudrais pas utiliser le mot trahi mais oui il s'est senti trompé par Piqué, parce qu’il ne l'a pas fait tant que Messi n'était pas parti du Barça et Messi interprète que cette action aurait dû être faite avant son départ pour tenter d'empêcher son départ."

Selon le journaliste, le septuple Ballon d’or a aussi regretté que Piqué n’ait pas "haussé les sourcils jusqu’à ce qu’il parte parce que le club ne pouvait pas payer son contrat." Messi aurait fait part de son agacement sur certains groupe WhatsApp auprès de ses coéquipiers et de certains dirigeants. "J'ai eu l'occasion d'en voir un avec un ancien dirigeant du précédent conseil d'administration, confie Canut. Un WhatsApp de Messi à un ancien dirigeant, où il a exprimé son malaise et sa déception face à Piqué comme s'ils l'avaient laissé seul et dans l'embarras."

Selon le journaliste, Messi et Piqué entretenaient une bonne relation. Mais le couple Piqué-Shakira ne serait plus invité aux fêtes familiales de l’Argentin depuis quelques années.