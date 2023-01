PSG-Riyadh season team: Cristiano Ronaldo heureux d’avoir retrouvé ses "vieux amis"

Cristiano Ronaldo a fait part de sa grande joie d’avoir retrouvé les terrains jeudi lors du match amical face au PSG lors duquel il a marqué. Le Portugais s’est aussi dit heureux d’avoir retrouvé certains "vieux amis".

Il n’avait plus joué depuis le 10 décembre et l’élimination du Portugal en quarts de finale de la Coupe du monde contre le Maroc (1-0). Cristiano Ronaldo (37 ans) a retrouvé les terrains jeudi à l’occasion du match amical entre le PSG et Riyadh season team(5-4), une équipe composée des meilleurs joueurs évoluant dans le championnat d’Arabie saoudite. Et le Portugais, qui a rejoint le club d'Al-Nassr après avoir mis fin à son contrat avec Manchester United en décembre, s'est réjoui de ses retrouvailles avec de nombreuses vieilles connaissances.

"Ça fait plaisir de revoir de vieux amis!"

"Tellement heureux d'être de retour sur le terrain, et sur la feuille de match, a écrit CR7 sur son compte Instagram. Et ça fait plaisir de revoir quelques vieux amis!" Ronaldo a en effet croisé plusieurs anciens coéquipiers au Real Madrid comme Sergio Ramos et Keylor Navas.

Il a aussi retrouvé plusieurs adversaires mythiques comme Lionel Messi, son meilleur ennemi lorsque les deux superstars évoluaient toutes les deux en Liga (Ronaldo à Madrid, Messi à Barcelone). Cette rencontre était peut-être la dernière entre ces deux monstres qui ont marqué l’histoire du football. Neymar est un autre adversaire que Ronaldo a souvent affronté, tout comme Marquinhos. Il a aussi chaleureusement salué Kylian Mbappé, grand fan de CR7 quand il était enfant.

L’international français affichait des posters à la gloire du quintuple Ballon d’or dans sa chambre. Il avait pris la pose à ses côtés lors d’une visite des installations du Real alors qu’il était encore adolescent. Les deux joueurs se sont retrouvés avec plaisir lors de cette rencontre de gala lors de laquelle ils ont tous les deux brillé. Mbappé a inscrit un but et délivré deux passes décisives alors que Ronaldo s’est offert un doublé.