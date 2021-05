PSG: Rothen fustige la réaction de Leonardo sur la suspension de Kimpembe

Jérôme Rothen ne comprend pas pourquoi Leonardo s'est indigné après la suspension de trois matchs ferme infligée à Presnel Kimpembe pour son tacle sur Jérémy Doku lors de la rencontre Rennes-PSG.

Il s’agit selon lui d’une sanction "démesurée". Auprès de l’AFP, Leonardo a regretté mardi soir la sanction infligée à Presnel Kimpembe après son exclusion lors du nul concédé par le PSG dimanche à Rennes (1-1). Renvoyé aux vestiaires pour un tacle sur Jérémy Doku en fin de match, le champion du monde français a écopé de trois matchs de suspension plus un avec sursis.

"Pour la bagarre Lyon-Monaco, un seul joueur (Willem Geubbels, ndlr) a pris trois matchs, et Kimpembe prend quatre matchs avec le sursis, c'est complètement incohérent", a insisté le directeur sportif parisien.

"Il faut qu’il reste dans ce qu’il doit faire"

Des propos qui n’ont pas plu à Jérôme Rothen. Ce mercredi, dans l’émission Top of the Foot sur RMC, l’ancien milieu du PSG a expliqué pourquoi il était agacé par la sortie de Leonardo.

"Le tacle est vraiment dur. Si c’est au sol, Kimpembe lui casse la cheville. Quand on voit la force, la vitesse qu’il met, ce geste est inadmissible. Je ne veux pas tomber sur Kimpembe, il a fait une erreur. Mais que Leonardo nous donne une leçon en disant que ça ne mérite pas de prendre trois matchs, en comparant ça à un autre match qui n’a rien à voir… Il faut qu’il reste dans ce qu’il doit faire", a-t-il réagi.

"Ce qui me dérange, c’est qu’il donne raison à Kimpembe, à son tacle, à son attitude, alors que c’est ce qu’il faut combattre au PSG. Ce n’est pas le premier match qu’ils terminent à dix. Le PSG, comme l’OM, on aime ou pas. En France, il y en a beaucoup qui détestent le PSG. Si en plus tu leur donnes raison et tu leur donnes à manger avec ce genre d’attitude de ‘racailles’… Il faut arrêter. On comprend la frustration. C’est difficile de garder ses nerfs quand c’est compliqué. Mais il ne faut pas donner raison à ce genre d’attitude", a-t-il souligné.

Suspendu pour la demi-finale de Coupe de France à Montpellier ce mercredi, et pour la 37e journée de Ligue 1 contre Reims, Kimpembe sera aussi absent pour la 38e et dernière journée contre Brest, sauf si le club de la capitale se qualifie pour la finale de la Coupe de France. Dans ce cas, son dernier match de suspension serait à purger au Stade de France, ce qui le rendrait disponible pour la fin du championnat.