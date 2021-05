PSG: Leonardo dénonce une sanction "incohérente" pour Kimpembe

Les trois matchs ferme, plus un avec sursis, infligés à Presnel Kimpembe constituent une sanction "démesurée" pour Leonardo. À deux journées de la fin du championnat, le directeur sportif brésilien du PSG considère que cette sanction est "incohérente".

La commission de discipline de la Ligue de football professionnel (LFP) s'attire les foudres de Leonardo. Le directeur sportif du PSG s'est indigné de la sanction infligée mardi à Presnel Kimpembe. Exclu pour un tacle violent sur Jérémy Doku lors du nul 1-1 face au Stade Rennais, dimanche, le champion du monde français a écopé de trois matchs de suspension, plus un avec sursis.

"Je trouve complètement incohérent qu'une faute de jeu soit sanctionnée de cette manière en fin de championnat, c'est la plus grosse sanction pour une faute de jeu cette saison", a déploré Leonardo,ce mardi soir dans un commentaire accordé à l'AFP. "Il est en retard, c'est une faute importante, mais que ce soit la plus grosse sanction de la saison, c'est démesuré", a-t-il aussi estimé, considérant que Jérémy Doku "n'a pas été blessé" et que Presnel Kimpembe n'avait "pas d'intention de faire mal".

Le dirigeant brésilien a fait un parallèle avec les sanctions infligées la semaine passée à Willem Geubbels (trois matchs ferme), Pietro Pellegri (deux matchs), Maxence Caqueret (un match) et Mattia De Sciglio (un match). "Pour la bagarre Lyon-Monaco, un seul joueur a pris trois matchs, et Kimpembe prend quatre matchs avec le sursis. C'est complètement incohérent", a dénoncé Leonardo.

"Ils n'ont jugé que la faute"

Après son carton rouge direct, Presnel Kimpembe s'était énervé en rentrant aux vestiaires et avait proféré une insulte homophobe. Mais Leonardo assure que la commission de discipline ne s'est penchée que sur le tacle du joueur: "Aujourd'hui, en commission, ils n'ont jugé que la faute. Il n'y a pas eu d'autres discussions sur ce qu'il s'est passé".

Presnel Kimpembe va manquer la demi-finale de Coupe de France à Montpellier, mercredi, et la 37e journée de Ligue 1 contre Reims. Il sera aussi absent pour la 38e et dernière journée contre Brest, sauf si le club de la capitale se qualifie pour la finale de la Coupe de France. Dans ce cas, son dernier match de suspension serait à purger au Stade de France, ce qui le rendrait disponible pour le dénouement du championnat.