PSG-Strasbourg: la déclaration d’amour de Gameiro au Parc et Paris

Kevin Gameiro (35 ans) va retrouver le Parc des Princes ce mercredi avec le maillot de Strasbourg lors du match contre le PSG (21h, 16e journée de Ligue 1), son club de cœur où il a joué.

Kevin Gameiro (35 ans) le promet: il ne fera pas de sentiment ce mercredi lors du match entre le PSG et Strasbourg (21h, 16e journée de Ligue 1). Cela n’empêche pas l’attaquant strasbourgeois de ressentir une excitation à l’idée de retrouver le Parc des Princes, son préféré, et Paris, le club qu’il a toujours supporté et dont il a porté les couleurs (2011-2013) au tout début de l’ère qatarie (2011-2013, son recrutement avait été bouclé avec la prise de contrôle de QSI).

"C'est mon club et ça restera mon club"

"Pour moi, c'est toujours un kif de revenir au Parc des Princes et d'y jouer, confie le natif de Senslis (Oise) dans une interview au Parisien. Bien sûr que c'est mon stade préféré en France! Il y a une ferveur particulière. Depuis tout petit, j'ai rêvé d'y jouer. Ce sont des souvenirs de gamin qui reviennent à la surface et qui me marqueront à vie. Je pense à Marco Simone, Pedro Miguel Pauleta, Jay-Jay Okocha, Amara Simba..."

"Je l'ai toujours dit et je ne l'ai jamais caché, mon rêve était de fouler cette pelouse, poursuit-il. Que ce soit en tant que joueur du PSG ou en tant que visiteur. J'ai eu la chance de disputer mon premier match en pro au Parc d'y jouer vingt minutes (avec Strasbourg, déjà, le 10 septembre 2015, ndlr). Ce sont des signes qui ne trompent pas. Depuis tout petit, c'est mon club et ça restera mon club. Mais quand j'ai un autre maillot, c'est différent par contre!"

La saison dernière, l’international français (13 sélections, 3 buts) avait d’ailleurs marqué sur la pelouse du Parc sans parvenir à empêcher la défaite de son équipe (4-2). Il se verrait bien réitérer une telle performance ce mercredi avec une issue plus heureuse puisque le Racing, 19e de Ligue 1, a un cruel besoin de points. Lors de son passage à Paris, Gameiro avait marqué 23 buts en 77 matchs et décroché un titre de champion de France en 2013 avant de rejoindre le FC Séville.