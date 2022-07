PSG: "Surprenant de maturité et de clairvoyance", Zaïre-Emery a impressionné Galtier

L’entraîneur du PSG Christophe Galtier s’est montré très élogieux à l’égard du jeune milieu de terrain Warren Zaïre-Emery, 16 ans, titulaire et convaincant samedi face à Urawa (3-0),

Il est l’un des titi parisiens les plus prometteurs. A seulement 16 ans, Warren Zaïre-Emery commence déjà à s’affirmer aux milieux des stars parisiennes. Une semaine après avoir signé son premier contrat professionnel avec le PSG jusqu’en 2025, le natif de Montreuil et récent champion d’Europe avec l’équipe de France U17 était titulaire ce samedi face à Urawa (3-0).

Soixante minutes convaincantes qui viennent confirmer le talent du titi et justifier sa présence régulière dans l’équipe de Christophe Galtier depuis le premier match amical des champions de France face à Quevilly. L’entraîneur parisien s’est d’ailleurs montré très élogieux à son égard après la rencontre au Japon même s’il ne veut surtout pas griller sa pépite.

Galtier veut "donner de l'espace" aux jeunes

"Warren est un très jeune joueur. Il a 16 ans, a rappelé l'ex-coach de Nice. Il est surprenant de maturité et de clairvoyance. Il a un privilège énorme, c’est d’être au contact des grands joueurs."

Interrogé sur son intégration dans une possible rotation au milieu cette saison, Christophe Galtier ne ferme aucune porte : "Comme je l’ai dit il y a quelques semaines, il est important à mes yeux – et c’est la volonté de la direction sportive et de la présidence – d’intégrer nos jeunes. De leur donner de l’espace pour qu’ils puissent s’épanouir au sein de leur club formateur." Au jeune Warren de saisir sa chance.