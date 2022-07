PSG: suspendu, Mbappé pourrait accompagner le groupe à Tel-Aviv pour le Trophée des champions contre Nantes

Kylian Mbappé ne disputera pas le Trophée des champions entre le PSG et Nantes, dimanche (20h) à Tel-Aviv mais l’attaquant parisien pourrait tout de même accompagner le groupe en Israël.

La saison du PSG va officiellement débuter face à Nantes dimanche (20h) lors du Trophée des champions opposant le champion de France en titre au dernier vainqueur de la Coupe de France. Après un stage d’une semaine au Japon, les Parisiens ont retrouvé la capitale française lundi. Les joueurs se sont entraînés une dernière fois au Camp des Loges, ce vendredi et Christophe Galtier, entraîneur parisien, annoncera le groupe retenu dans la foulée avant de prendre la direction d’Israël dans un vol prévu en milieu d’après-midi.

Il lèvera ainsi le suspense sur la présence des deux dernières recrues parisiennes, Hugo Ekitike (20 ans) et Nordi Mukiele (24 ans). Kylian Mbappé, lui, ne figurera pas parmi les joueurs sélectionnés. L’attaquant est en effet suspendu pour avoir récolté trois cartons jaunes en moins de dix matchs en fin de saison dernière (contre Monaco, Marseille et Montpellier). Malgré sa suspension, l’international français pourrait tout de même pendre part au périple pour soutenir ses coéquipiers dont l’arrivée sur place est prévue dans la soirée.

Une pré-saison encourageante

Paris a remporté ses quatre matchs amicaux de pré-saison contre Quevilly-Rouen-Métropole (2-0), Kawazaki Frontale (2-1), les Urawa Red Diamonds (3-0) et le Gamba Osaka (6-2) lors desquels Galtier a installé un système en 3-4-1-2. L’entraîneur a noté des axes de progression sur le plan défensif lors du dernier match mais devrait persister dans son idée face à Nantes.

"Nous allons encore travailler avec du rythme et de l'intensité, faire en sorte de corriger ce qui ne va pas, a-t-il promis en début de semaine. Même si on ne veut pas trop concéder d'occasions et encaisser des buts, l'ADN de mes joueurs est de jouer, de prendre des risques et d'attaquer le plus possible. On ne va pas changer ça." Ce sera sans Kylian Mbappé sur le terrain, dimanche face à Nantes. Mais le champion du monde 2018 ne devrait pas être loin.