PSG: comment s’est déroulée la reprise de Mbappé au centre d'entraînement de Poissy

Kylian Mbappé et le reste des internationaux du Paris Saint-Germain ont repris le chemin du centre d’entraînement ce lundi à Poissy, dans les Yvelines. Malgré les questions autour de son avenir, l'attaquant français a passé une journée assez classique pour le début de sa préparation.

Malgré les doutes autour de son avenir et l’hypothèse d’un départ lors du mercato estival, Kylian Mbappé a bien repris avec le PSG ce lundi et entend toujours honorer sa dernière année de contrat, alors que sa direction souhaite rapidement éclaircir sa situation. Attendu avec les autres joueurs ayant participé à la fenêtre internationale de juin, l’attaquant tricolore a donc effectué son baptême dans le nouveau centre d’entraînement du club francilien à Poissy (Yvelines).

Pour sa première journée de travail après des vacances très rythmées entre Miami, le Cameroun et le sud de la France, Kylian Mbappé a subi une batterie de tests physiques et d’examens médicaux après son arrivée à bord d’un van aux alentours de 10h. Tout s’est déroulé normalement et le buteur a aussi effectué une séance photos.

De belles retrouvailles avec Hakimi et Neymar

Pour le reste, le champion du monde 2018 a croisé plusieurs de ses amis au sein de l’effectif. Parmi eux, Achraf Hakimi avec lequel Kylian Mbappé a notamment fait une séance de vélo elliptique pour cette journée de reprise. Outre de belles retrouvailles avec Keylor Navas, revenu d’un prêt à Nottingham Forest, l’attaquant du PSG a également salué Neymar.

Si le Brésilien poursuit actuellement son protocole de reprise après sa blessure à la cheville, cela ne l’a pas empêché d’effectuer une belle accolade avec l’autre star francilienne.

El Chiringuito en feu, une rencontre avec Luis Enrique

Au cœur d’un mercato estival agité, Kylian Mbappé semble donc avoir passé une journée de reprise assez classique au PSG. Sauf, peut-être, à l’extérieur du centre d’entraînement du club parisien.

Si quelques supporters attendaient la star à son arrivée et à sa sortie du complexe pisciacais, l’ambiance est surtout montée d’un cran grâce à la présence de la presse espagnole, avec des journalistes de l’émission El Chiringuito.

A l’affût de la moindre information sur l’attaquant français pisté par le Real Madrid, le média ibère avait dépêché une équipe à Poissy afin de scruter tous les détails de sa première journée de préparation. Mais les murs du centre d’entraînement parisien ont caché l’essentiel de cette reprise aux yeux des indiscrets jusqu’au départ de Kylian Mbappé, toujours dans un van, vers 13h30.

Lors de cette reprise, Kylian Mbappé a aussi pu croiser Luis Enrique, le nouvel entraîneur du PSG. Le tout à la veille de la première véritable séance du technicien espagniol à Paris. Ce mardi, Luis Enrique dirigera son groupe lors d’une session collective prévue à 16h.

Al-Khelaïfi va rencontrer et parler aux joueurs ce mardi

Une journée de mardi également marquée par la présence de Nasser al-Khelaïfi. Le président du PSG va rencontrer les joueurs, le staff et Luis Enrique. Il s’exprimera devant le groupe parisien. Le dirigeant qatarien est pleinement motivé et aura des messages clairs à faire passer.

Il rappelera notamment que l'institution est placée au-dessus de tout, comme il l'a déjà fait lors de sa dernière intervention en conférence de presse. Après un premier match amical à Poissy contre Le Havre, ce vendredi, le PSG s'envolera le lendemain pour sa tournée au Japon, du 22 juillet au 2 août, comme l'an passé à la même époque.