PSG-Troyes: Galtier justifie sa gestion de la MNM (et la non-entrée d'Ekitike)

Alors qu'on pouvait s'attendre à ce qu'il fasse davantage tourner contre Troyes (4-3) entre deux matchs de Ligue des champions, Christophe Galtier a non seulement titularisé Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé, mais les trois sont en plus restés sur le terrain jusqu'au coup de sifflet final, au grand dam d'Hugo Ekitike.

Le plan du PSG ne s’est pas tout à fait déroulé comme prévu face à Troyes (4-3). Le PSG a dû lutter pour se défaire de l'ESTAC au Parc des Princes. Une fois n’est pas coutume, Christophe Galtier comptait sur son trio de stars en attaque (Messi, Mbappé, Neymar), reconduit après la démonstration en Ligue des champions, pour plier l’affaire rapidement et procéder à ses premiers changements autour de la 60e minute.

Sauf qu’à l’heure de jeu, c’est bien Troyes qui menait les débats au tableau d’affichage et posait de sérieux problèmes aux Parisiens dans un match enlevé et spectaculaire offensivement à défaut d’avoir été maîtrisé par le PSG.

Galtier: "On aura besoin d'Hugo et Hugo aura besoin de jouer"

"Il a fallu qu’ils restent jusqu’à la fin pour pouvoir l'emporter, s’est justifié Christophe Galtier sur Prime Video. Évidemment que si le score avait été acquis d‘une autre manière, avec plusieurs buts d'avance, il y aurait eu une autre gestion des trois offensifs, sachant que "Ney" (Neymar) ne va pas jouer mercredi (ndlr, le Brésilien sera suspendu à Turin en C1, un match qui doit permettre à Paris de sécuriser la première place de son groupe). Je sentais l’équipe en difficulté il fallait garder du pouvoir offensif pour marquer des buts."

La première victime du manque de turnover en attaque a encore été Hugo Ekitike, abonné au banc depuis le début de saison. L’ancien Rémois est le joueur le moins utilisé (en dehors des jeunes qui composent l’effectif pro) par son entraîneur, et c’est encore depuis son fauteuil, au bord du terrain, qu’il a observé ses partenaires.

"Il ne doit pas lâcher, a répété Christophe Galtier au micro de Prime Video. Après, c’est à moi, au staff, mais aussi à ses partenaires de le maintenir à flots, parce qu’on aura besoin d’Hugo et Hugo aura besoin de jouer."