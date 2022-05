PSG-Troyes: "Madrid nous a tués", concède Verratti

Marco Verratti, milieu de terrain du PSG, a reconnu que l’élimination face au Real Madrid en huitièmes de finale de la Ligue des champions avait sonné le groupe au cours d’une saison amère qu’il a longuement analysée, dimanche après le match nul face à Troyes (2-2).

Marco Verratti (29 ans) n’a pas trop apprécié la prestation du PSG, dimanche face à Troyes (2-2) en Ligue 1. Arrivé en 2012 au club, le milieu de terrain italien s’est lancé dans une longue analyse du comportement de son équipe mais aussi de la saison qu’il achève sur un goût d’inachevé et sans véritable plaisir. Il reconnaît ainsi que l’élimination face au Real Madrid en huitièmes de finale de la Ligue des champions a profondément meurtri le groupe.

"On pourrait faire beaucoup mieux avec l’équipe qu’on a"

"Il y a un peu de frustration, a-t-il confié au micro d’Amazon Prime Vidéo. Je pense que ce sont des matchs où il faut prendre du plaisir et prendre du plaisir, c'est gagner et bien jouer comme une équipe. Nous sommes dans l’un des moments les plus tranquilles de la saison parce qu’on n’a pas de pression. Nous avons n’avons juste qu’à prendre du plaisir. Quand tu es libre dans ta tête, tu peux prendre encore plus du plaisir. Je suis un peu frustré pour ça. On arrive en fin de saison et on sort toujours des matchs en étant énervés. Ce n'est pas la chose dont on rêve en fin de saison, surtout quand on est déjà champion."

"Je pense que sincèrement, on pourrait faire beaucoup mieux avec l’équipe qu’on a, poursuit l’Italien. Dans les moments difficiles, on pourrait être mieux. Quand on est bien en équipe, on arrive à prendre encore plus de plaisir sur ces matchs-là. C'était une saison dure. Même si on est champion, en début de saison, c’était dur, on a gagné pas mal de match à la fin. Ça veut dire qu’on a un grand caractère parce qu’on est encore là à deux minutes de la fin pour marquer un but. Mais je pense qu’on pouvait être meilleur comme équipe. C'est vrai qu'on a beaucoup changé l’équipe avec plusieurs recrues. Ce n'est pas une excuse, mais c'est la vérité. C'est difficile de créer un grand groupe quand on change beaucoup. Il faut garder les bonnes choses de cette saison et mettre une pierre en plus pour être le plus haut possible. On pouvait faire mieux."

Il embraie sur le traumatisme de l’élimination face au Real en mars dernier. Vainqueur 1-0 à l’aller, le PSG s’est sabordé en onze minutes au retour en s’inclinant 3-1 à Bernabeu sur un triplé de Karim Benzema. "On s'est battu contre Madrid en faisant 150 minutes très bien, a rappelé Bernabeu. On a gagné le championnat, c'est bien et je pense qu’il ne manque pas grand-chose. Il faut que tout le monde donne encore plus pour dire à la fin: ‘OK, on n’a pas de regrets, on a tout donné, ils sont plus forts’. On a ce petit regret."

"On avait un rêve en Champions League"

"On a vécu des situations plus difficiles que cette année même si c’était dur, conclut-il. On s'est peu entraîné ensemble, j'ai l'impression que les six premiers mois sont passés sans qu'on ne réussisse à faire trois entraînements ensemble. Entre les voyages en sélection, ou les joueurs qui revenaient trop tard pour jouer, les six premiers mois étaient très difficiles. Après, j’ai trouvé qu’on avait quelque chose de mieux. On l’avait un peu démontré dans la période du Real Madrid. Contre le Real, on était bien. Je pense que ce match nous a tués, comme les supporters. A la fin, on gagne le championnat, on est content, ce n’est jamais facile. On avait un rêve en Champions League, surtout d’aller plus loin. Il peut y avoir de petits détails en quarts de finale, demi-finale et tu peux te retrouver en finale en ayant bien joué deux matchs. Madrid nous mis un bon coup."