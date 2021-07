PSG: une dérogation pour le numéro de maillot de Donnarumma?

Gianluigi Donnarumma portera visiblement le numéro 50 au PSG. Alors que les numéros dits "fantaisistes" sont en théorie interdits par la Ligue, le club de la capitale pourrait bien avoir obtenu une dérogation pour établir le numéro de son nouveau gardien.

Quelques instants après l'officialisation de son arrivée à Paris, le numéro de maillot que portera Gianluigi Donnarumma a été dévoilé par le club sur son site. Et ce ne sera ni le 99, son numéro fétiche à Milan, ni le 1, réservé à Keylor Navas, mais le 50 que le gardien italien aura visiblement dans le dos. Un choix qui peut surprendre.

En théorie, les clubs professionnels français n'ont pas le droit de choisir des numéros jugés "fantaisistes" par la Ligue de football professionnel. Mais le PSG pourrait avoir été autorisé à déroger à la règle, selon certaines subtilités.

Un numéro inédit pour Donnarumma

Le règlement de la LFP précise effectivement que "les numéros 1, 16 et 30 sont exclusivement et obligatoirement réservés aux gardiens de but. En dernier ressort, le numéro 40 peut être attribué". En théorie, Paris aurait ainsi pu attribuer le 40 à Donnarumma puisque le 1 est à Navas, le 16 à Rico et le 30 à Letellier. C'est pourquoi le club parisien a sans doute dû demander une dérogation pour avoir le 50, alors qu'il dispose de quatre autres gardiens dans son effectif professionnel, dont les numéros de maillot ne semblent pas encore avoir été attribués : Areola, Bulka, Franchi et Innocent.

"Les joueurs susceptibles de jouer en équipe première se voient attribuer un numéro à l’année. Chaque club de Ligue 1 et Ligue 2 doit établir la liste d’affectation des numéros sur IsyFoot 72 heures avant le début de la compétition. Cette liste ne peut excéder 30 noms, le numéro 30 est donc le dernier de la liste qui peut être complétée et mise à jour à chaque mouvement dans le club. Si un club justifie employer plus de 30 joueurs sous contrat professionnel, la Commission des Compétitions peut accorder une dérogation à l’alinéa précédent", précise la Ligue dans son règlement.

Par le passé, Donnarumma a pu porter en club ou en sélection le 1, le 12, le 21, le 22, le 23 et donc le fameux 99. Peut-être expliquera-t-il son choix de se tourner vers le 50 et ce que ça signifie éventuellement pour lui. A moins qu'il récupère le 16 à l'avenir en cas de départ éventuel de Rico ?

En marge de sa présentation, Gianluigi Donnarumma a pris la parole sur le site de son nouveau club pour confier son bonheur de rejoindre Paris : "Je vis beaucoup d'émotions, entre la victoire à l'Euro et mon arrivée aujourd'hui. Je suis ici, je suis très heureux de faire partie de ce grand club et je suis ici pour essayer de gagner. C'est un grand club, avec une grande histoire et je suis heureux de pouvoir en faire partie".

Le gardien italien explique aussi la transition que représente cette signature: "J'ouvre un nouveau chapitre de ma vie, j'ai beaucoup grandi à Milan, et maintenant je me sens prêt pour cette nouvelle aventure ici. Paris est l'un des meilleurs clubs au monde, donc je suis fier d'être ici". Avant d’évoquer ses objectifs personnels, parmi lequel celui de "grandir de plus en plus en m'entraînant toujours au maximum et ne jamais me fixer de limite".

Des discussions avec Pochettino et Verratti avant de signer

Donnarumma révèle par ailleurs avoir échangé avec l’entraîneur Mauricio Pochettino avant de s’engager à Paris: "Nous avons parlé un peu, il était content que je vienne. C'est un grand entraîneur et un grand homme, donc je suis aussi très heureux d'être ici avec lui. Nous voulons faire de belles choses ensemble. La meilleure formation, c'est aussi ça".

Enfin, le champion d’Europe, couronné ce dimanche à Wembley, explique aussi avoir évoqué le club avec son coéquipier en sélection Marco Verratti: "Nous avons parlé pendant l'Euro et il était très heureux que je vienne ici, et il m'a félicité. Je suis aussi très heureux de l'avoir rejoint. Pour moi, c'est quelque chose de magique".