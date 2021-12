Quand Henry donnait des punitions improbables aux jeunes joueurs de Monaco

En tant qu'entraîneur de l'AS Monaco, Thierry Henry n’hésitait pas à sanctionner ses joueurs comme à l’école. Han-Noah Massengo a notamment raconté avoir reçu une rédaction de 200 mots comme punition pour une histoire de… poulet.

L’entraîneur Thierry Henry n’est pas encore à la hauteur du joueur mais il en a en tout cas la rigueur. Au cours de son bref passage à Monaco, le champion du monde 1998 s'est visiblement illustré par son intransigeance, comme l'a raconté l'ancien milieu de terrain monégasque Han-Noah Massengo, aujourd'hui à Bristol, dans le format "Deux Nuits Avec" animé par Florian Gautier. Il a raconté les punitions pour le moins originales que pouvait adresser Henry aux jeunes joueurs de l'effectif de l'ASM.

Une rédaction de 200 mots...

"Avec Benoit Badiashile et Kephren Thuram nous avons été puni par Thierry Henry, qui était notre coach à l’époque, parce qu’on ne mangeait pas très bien, confie-t-il au moment de choisir une anecdote à dévoiler. Il nous avait fait écrire une rédaction de 100 mots qui est passé à 200 mots parce que Benoît Badiashile a eu la brillante idée de dire que 100 mots ce n'était pas assez".

Han-Noah Massengo, qui évolue désormais en Championship, a détaillé les raisons de cette sanction scolaire, presque enfantine: "Après l’entraînement, on était à table. Thierry Henry nous voyait manger, je crois que j’avais mis du poulet à côté de l’assiette parce que j’avais fini. Il a dit: ‘vous faites quoi là ? Ce n’est pas comme ça qu’on mange’. Pendant 10 minutes, il nous parlait de ça. Au final, il a dit: ‘vous rédigerez une rédaction de 100 mots pour demain'. On a dû ramener la rédaction. On ne savait pas si c’était sérieux ou non mais on l’a fait quand même".

Pour rappel, l’actuel entraîneur adjoint de la Belgique et consultant pour Prime Video n’est resté que trois mois sur le banc de l’ASM avant d’être débarqué. De son côté, Massengo n’a disputé que 7 matchs à Monaco, tous sous Henry, avant de quitter le club. "Je n’ai aucun regret. Si je devais le refaire je le referais tous les jours", a-t-il déclaré à ce sujet dans un entretien récemment accordé à RMC Sport.

"J’ai gagné en expérience, forcément, j’ai aussi beaucoup changé physiquement, a-t-il expliqué. Par exemple, j’ai grandi et j’ai pris en masse musculaire dès la première année. J’ai dû apprendre à jouer avec de nouvelles sensations mais pour jouer en Angleterre, il faut être costaud pour résister à la pression physique des adversaires et enchaîner les matches tous les trois jours. J’ai appris à écouter mon corps, à me concentrer sur des tâches spécifiques parce que quand tu n’es pas à 100% physiquement tu ne peux pas faire tout ce que tu aurais envie de faire. J’ai appris à jouer à plusieurs postes, en 6 devant la défense, en box to box, j’ai aussi joué 10 et même sur un côté. J’apprends toujours à me connaitre en tant que joueur, je suis dans ce process."