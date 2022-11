Real Madrid: la fresque géante de Benzema à Bron dévoilée

Karim Benzema s’affiche en grand depuis jeudi sur un immeuble de onze étages à Bron, la ville où le Ballon d’or 2022 a grandi. La fresque sera inaugurée ce vendredi.

Karim Benzema (34 ans) marche dans les pas de Zinedine Zidane, l'un de ses exemples. Comme le champion du monde 1998 qui s’affichait en grand sur un mur de la Castellane à Marseille, l’attaquant du Real Madrid est visible en géant depuis jeudi sur une fresque d’un immeuble de onze étages à Bron. Précisément dans le quartier du Terraillon où le Ballon d’or, né à Lyon, a grandi. C’est là, donc, que sa ville lui rend hommage quelques semaines après avoir décroché la plus prestigieuse des récompenses individuelles et neuf jours avant le début de la Coupe du monde au Qatar.

Plusieurs artistes du collectif Art’Up se sont activés pendant plusieurs semaines pour représenter trois portraits de l’attaquant: un enfant, un autre avec le maillot de Lyon puis enfin avec le doigt levé sous le maillot du Real Madrid. "Grandir ici, devenir une légende", indique un texte avec le 9 (son numéro) pour remplacer le "g" de légende.

Incertitude sur la présence de Benzema pour l'inauguration ce vendredi

La fresque - précieusement protégée des regards indiscrets par de grandes bâches ces dernières semaines mais visible du périphérique lyonnais depuis jeudi soir - sera inaugurée ce vendredi. La présence de Benzema pour l'occasion est incertaine. Une source d’Adidas, le sponsor officiel du joueur (qui s’affiche d’ailleurs sur la fresque derrière sa devise "Impossible is nothing"), assure qu'il sera absent pour des raisons de sécurité, même si le doute sur son éventuelle présence existe.

Car Benzema, retenu dans la liste des 25 joueurs de l’équipe de France pour la Coupe du monde, devrait être à Lyon ce vendredi. Comme annoncé par Olympique et Lyonnais, et confirmé par RMC Sport, l’attaquant est attendu dans la capitale des Gaules pour présenter son Ballon d'or à l'occasion de la rencontre de Ligue 1 entre l'OL et Nice. Cela devrait intervenir à la mi-temps du match, qui marquera aussi les 35 ans des Bad Gones, principal groupe de supporters lyonnais.

"KB9" a encore manqué, jeudi, le match du Real Madrid face à Cadix (2-1) en raison d’une gêne musculaire à la cuisse qui l’éloigne des terrains depuis le 2 novembre. L’attaquant ne prend aucun risque et sera apte pour le Mondial.