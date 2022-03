Reims-Brest: une sanction très légère après les insultes racistes envers Belaïli

Après les insultes racistes visant Youcef Belaïli lors du match Reims-Brest mi-février, le club champenois a été sanctionné d’une fermeture avec sursis, pour un match, d’une petite partie de sa tribune.

Près de trois semaines après les insultes racistes de certains supporters rémois visant Youcef Belaïli, la LFP a communiqué mercredi soir la sanction visant Reims. Le club écope d’une fermeture partielle d'une partie d'une tribune, pour un match avec sursis.

"Après lecture du rapport d’instruction en présence des deux clubs, la Commission prononce une fermeture pour un match avec sursis du bloc 14 de la tribune Meano du stade Auguste Delaune", peut-on lire dans le communiqué de la Commission de discipline de la Ligue.

Une vidéo prise dans les tribunes comme preuve

Le Brestois Youcef Belaïli avait été la cible d’insultes racistes de la part de certains supporters champenois. Une vidéo prise dans les travées d’Auguste-Delaune permettait d’entendre certaines d’entre elles. "C’est un arabe, c’est un arabe celui-là, c’est normal ils nous font chier. Vive Éric Zemmour!", pouvait-on entendre.

Au lendemain de la rencontre, Reims et Brest avaient publié un communiqué commun pour prendre acte des accusations et indiquer leur volonté d’enquêter: "Le Stade Brestois 29 et le Stade de Reims ont pris acte du témoignage sur les réseaux sociaux d’un spectateur relatant d’éventuels propos racistes tenus à l’encontre du joueur Youcef Belaïli […] Le Stade Brestois 29 se joint au Stade de Reims pour condamner fermement les propos relayés, si toutefois ils s’avèrent avoir été proférés, avaient indiqué les deux formations de l’élite dans un texte commun. Des propos inqualifiables, qui n’ont leur place ni dans un stade de football ni dans aucun autre lieu de notre société. (…) Les deux clubs travaillent conjointement pour tenter d’identifier les auteurs de ces insultes présumées."