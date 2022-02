Ligue 1: Reims et Brest n’ont pas de "preuve tangible" d’insultes racistes contre Belaïli

Les clubs de Reims et Brest ont réagi lundi au sujet de possibles insultes racistes à l’encontre de Youcef Belaïli lors du match de la 25e journée de Ligue 1. Si les deux clubs condamnent fermement de tels propos éventuels, ils n’ont aucune preuve qu’ils ont réellement été prononcés par des spectateurs champenois.

Les accusations sont graves mais pour le moment, impossible de confirmer les faits. Une nouvelle affaire de racisme supposée est apparue ce week-end en Ligue 1 après la rencontre entre Reims et Brest (1-1). Au lendemain des accusations portées par un journaliste au sujet d’insultes racistes envers Youcef Belaïli, les clubs de Reims et Brest ont réagi ce lundi via un communiqué commun. Si les deux clubs ont exprimé leur volonté de lutter contre de tels débordements, ils n’ont pas réussi à confirmer l’existence de propos racistes contre l’attaquant algérien.

"Le Stade Brestois 29 et le Stade de Reims ont pris acte du témoignage sur les réseaux sociaux d’un spectateur relatant d’éventuels propos racistes tenus à l’encontre du joueur Youcef Belaïli […] Le Stade Brestois 29 se joint au Stade de Reims pour condamner fermement les propos relayés, si toutefois ils s’avèrent avoir été proférés, ont indiqué les deux formations de l’élite dans un texte commun. Des propos inqualifiables, qui n’ont leur place ni dans un stade de football ni dans aucun autre lieu de notre société."

Une enquête pour découvrir la vérité

Engagés dans la lutte contre le racisme, Brest et Reims ont toutefois assuré ne pas avoir obtenu de preuve des insultes proférées contre Youcef Belaïli ce dimanche.

"S'il n’existe, à l’heure actuelle, aucune preuve tangible (photos, vidéos, témoignages concordants) permettant de caractériser l’infraction, les deux clubs travaillent conjointement pour tenter d’identifier les auteurs de ces insultes présumées", ont encore estimé Brest et Reims.

La LFP attend le rapport des officiels

Selon les informations de RMC Sport, la commission de discipline de la LFP reste très prudente pour l'instant sur ce sujet. Elle attend le rapport des officiels qui devait arriver ce lundi après-midi. De son côté, une source proche du diffuseur Amazon indique que "si des preuves visuelles ou audios existent, elles pourront être transmises à la LFP."

Recruté par Brest pendant le mercato hivernal, Youcef Belaïli a déjà disputé trois matchs sous le maillot du club breton. Passeur décisif contre Troyes la semaine passée, l’Algérien a eu moins de réussite ce dimanche en ratant un penalty face à Pedrag Rajkovic.