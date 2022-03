Reims-OL: sans inspiration, les Lyonnais concèdent un triste nul et ne décollent pas

Médiocre dans le jeu, l'OL a concédé un tirste 0-0 sur la pelouse de Reims, lors de la 29e journée de Ligue 1. Les Gones restent dans les méandres du classement et la Ligue des champions devient une utopie.

L'OL toujours aussi moribond en championnat. Roustés par Rennes la semaine dernière, les Rhodaniens n'ont pas montré grand chose à Auguste-Delaune face à Reims (0-0) et perd encore des plumes dans l'optique du podium, qui devient désormais une utopie pour les hommes de Peter Bosz, dixièmes à huit points de Marseille et Nice, qui s'affrontent ce dimanche (20h45). Lyon confirme également ses difficultés face aux Rémois, qui restent sur six matchs sans défaite sur les sept derniers face à l'OL.

Lyon en manque d'inspiration

Avec quatre changements par rapport à l'équipe qui s'est qualifiée en Ligue Europa, Lyon a confirmé ses difficultés en championnat. Malgré une très large possession, les Gones ont cruellement manqué d'inspiration face aux Rémois qui n'ont pas eu non plus beaucoup d'occasions à se mettre sous la dent. La situation la plus chaude est venue des pieds d'Houssem Aouar, contré dans la surface par Maxime Busi. Privé de Peter Bosz, exclu pour contestation, les joueurs lyonnais ont connu trop de déchets techniques pour espérer faire la différence en première période.

En "manque d'efficacité", selon les mots de Malo Gusto à la pause, les Lyonnais ont mis plus d'intensité au retour des vestiaires, mais l'efficacité a toujours fait défaut, à l'image de Moussa Dembélé, auteur d'un manqué incompréhensible. Sur un centre de Malo Gusto, le capitaine lyonnais a trouvé le poteau à un mètre des buts de Rajkovic. Mis sous pression par Reims dans les vingt dernières minutes, les coéquipiers d'Anthony Lopes ont confirmé leurs difficultés offensives et ne décollent pas de leur 10e place avant de recevoir Angers après la trêve.

Avec deux tirs cadrés en 90 minutes, dont un arrêt déterminant de Rajkovic dans le temps additionne devant Aouar, difficile d'envisager la gagne côté lyonnais, alors que Monaco, Lens, Lille et Rennes ont tous gagné ce week-end. "On n'a pas fait ce qu'il fallait pour gagner ce match. On n'a pas su garder ce rythme, on n'a pas eu assez d'occasions. On doit faire beaucoup plus mais ce n'est jamais fini. Ça devient plus compliqué qu'il y a deux semaines", a analysé un Maxence Caqueret fataliste au micro de Canal+. Il faudra plus que jamais compter sur une victoire finale en Ligue Europa pour entrevoir la Ligue des champions, désormais à huit points. De son côté, Reims (12e) se rapproche du maintien en enchaînant un cinquième match sans défaite.