Reims-OM: la compo probable des Marseillais, avec Thauvin plus offensif

Pour le match de l'OM sur la pelouse du Stade de Reims vendredi, Alvaro Gonzalez va faire son retour dans le onze de départ. Yuto Nagatomo devrait être aligné au poste de piston gauche, et Florian Thauvin devrait démarrer à un poste plus familier en attaque.

Une opposition de veille de match a eu lieu à la Commanderie, avant le départ pour Reims où l'Olympique de Marseille ouvrira la 34e journée de Ligue 1 (vendredi 21h). La mise en place de Jorge Sampaoli a donné des indices assez clairs sur la composition, notamment en l'absence d'Hiroki Sakai (blessé) et de Duje Caleta-Car (suspendu).

En défense, toujours à trois axiaux, Alvaro Gonzalez va faire son retour aux côtés de Lucas Perrin et de Leonardo Balerdi. Concernant les milieux, Valentin Rongier retrouve le groupe, mais devrait démarrer sur le banc de touche.

Sur les ailes, Yuto Nagatomo sera vraisemblablement préféré à Luis Henrique en tant que piston gauche. Florian Thauvin avait été titularisé à ce poste, la semaine passée contre Lorient (victoire 3-2). Jorge Sampaoli avait publiquement admis une erreur, qu'il avait corrigée dès la mi-temps. Cette fois, le champion du monde sera bien plus haut et dans une position plus confortable dès le coup d'envoi. Il sera de retour devant Pol Lirola, sur le côté droit, et occupera une position plus haute que lorsqu'il avait déjà été utilisé précédemment cette saison dans le trident offensif avec Payet et Milik.

L'équipe probable de l'OM:

Mandanda - Perrin, Gonzalez, Balerdi - Lirola, Kamara, Gueye, Nagatomo - Thauvin, Milik, Payet.