Rennes-OL: Genesio invite ceux qui l’ont "asticoté" à "se remettre en question"

Bruno Genesio n’a pas vécu la large victoire de Rennes face à Lyon (4-1), dimanche, comme une revanche contre son ancien club. Mais il a adressé un message à ceux qui l’ont critiqué lors de son passage sur le banc rhodanien (2015-2019).

Rennes a donné un récital de football à Lyon, dimanche soir (4-1) en clôture de la 13e journée de Ligue 1. Et encore, les Bretons auraient pu gagner plus largement face à équipe lyonnaise, largement dominée dans l’envie et tactiquement. Une prestation presque parfaite de la part des hommes de Bruno Genesio, qui assure ne pas l’avoir vécue comme une revanche contre son club formateur qu’il a également entraîné pendant trois ans et demi (entre décembre 2015 et 2019).

"Pas de revanche particulière, ni de joie plus intense"

"Je suis content parce que c’était important de gagner, parce qu’on continue d’avancer en termes de classement et de points, a-t-il confié en conférence de presse. Vous savez ce que je pense du club (Lyon, ndlr) et des gens qui y travaillent. J’en connais beaucoup. J’ai aussi beaucoup de respect pour l’entraineur (Peter Bosz). Il n’y a pas de revanche particulière, ni de joie plus intense parce que c’était Lyon. Ce qui était important, c’était de gagner le match. Ce n’était pas Lyon contre Genesio. C’était un match important à gagner, on l’a fait avec la manière, c’est ça aussi qui me satisfait et me remplit plein d’espoir pour la suite si on est capable de garder ce niveau."

Il s’est montré un peu plus acerbe en zone mixte sur les nombreuses personnes qui l’ont critiqué lors de son passage sur le banc. La fin de son aventure à Lyon a été marquée par une fronde d’une partie du public en sa direction. Et il en conserve une petite rancœur.

"Je ne parle pas des supporters mais de certains observateurs"

"Une revanche? Non, pas par rapport à mon ancien club, a-t-il répété. J’ai beaucoup de trop de respect pour les gens qui travaillent dans le club et que je connais très bien. Je n’ai aucun sentiment de revanche contre le président (Jean-Michel Aulas). Il y a la satisfaction d’avoir fait un très bon match. La seule petite chose que je pourrais dire, c’est que certains qui m’ont bien asticoté pendant trois ans et demi vont pouvoir se remettre en question de temps en temps. Ce serait bien de se remettre en question, comme nous on le fait aussi même si on accepte la critique. Je pense qu’elle a dépassé les bornes des fois pendant mes trois ans et demi à Lyon et ce serait bien que certains fassent une petite remise en question personnelle. Je ne parle pas des supporters mais de certains observateurs qui, je pense, ont participé à un bashing pendant trois ans et demi à Lyon. C'était parfois mérité, parfois immérité."