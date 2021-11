Rennes-OL: les mots cinglants de Bosz en conférence de presse après la fessée reçue par les Lyonnais

Peter Bosz a fait part de sa colère ce dimanche en conférence de presse, après la claque infligée par Rennes à son équipe de l'OL (4-1), en clôture de la 13e journée de Ligue 1. Ce qui augure une grosse explication avec ses joueurs.

Il s'est installé avec la mine des mauvais jours. Peter Bosz était en colère ce dimanche soir, après la claque reçue par son équipe de l'OL à Rennes (4-1), en clôture de la 13e journée de Ligue 1. "Je ne peux pas expliquer, a-t-il d'abord répondu aux journalistes. On a tous vu le match. Félicitations à Rennes. Bien mérité! Heureusement qu'il n'y avait QUE 1-0 à la mi-temps parce que ça aurait déjà pu être 4-0."

"Ce n'était pas le Lyon que j'ai vu ces derniers mois"

"Dans tous les niveaux de football, de notre football, on a été mauvais ce soir, résume-t-il. Avec le ballon, sans ballon... Ce n'était pas le Lyon que j'ai vu ces derniers mois. Encore une fois, bien mérité pour Rennes. On peut parler des buts qu'on a pris ce soir, on peut parler d'autre chose, mais aujourd'hui c'était collectif! Très mauvais. Si vous voulez, je parle des buts qu'on a pris... mais ça n'a rien à voir avec les autres matchs qu'on a joués. A la mi-temps, ça pouvait être quatre buts... cela aurait été normal."

Peter Bosz, relancé sur la tactique, n'exclut pas sa part de responsabilité: "On peut parler tactique, on peut parler sur le plan individuel mais aujourd'hui, on a TOUS, moi compris... on n'était pas bien. En jouant 4-4-2, 5-3-2, n'importe quoi, quand tu joues comme on a joué ce soir, ça n'a rien à voir avec la tactique, la stratégie. On était très mauvais. C'est clair. L'adversaire a couru plus, plus de sprints, a beaucoup mieux joué que nous au ballon, perdu moins de ballons. Ils étaient meilleurs que nous."

"De quelle motivation les joueurs ont-ils besoin?"

Interrogé sur ce qu'il a dit aux joueurs dans le vestiaire après la lourde défaite, Peter Bosz reste vague: "Ce n'est pas pour ici. Je n'étais pas content." Avant d'enchaîner: "On savait que c'était un match important, Rennes est avec nous dans la course à l'Europe. On a vu le résultat. Donc de quelle motivation les joueurs ont-ils besoin? Non je n'ai pas d'explications. J'essaie mais non. C'est pour ça que je dis que je suis dedans, on l'était tous. J'ai senti dès le début du match qu'on n'était pas bien. Mais il faut dire qu'ils (les Rennais) ont bien fait aussi. Je dis toujours les choses comme je les vois donc on n'était pas bien du tout mais félicitations à Rennes, qui a très bien fait."