Rennes-OM: Marseille récupère ses blessés pour le choc au Roazhon Park

Toujours privé de Payet, l’OM récupère tous ses autres blessés pour le déplacement crucial à Rennes ce samedi soir dans le cadre de la 37e journée de Ligue 1. Bakambu, Milik, Dieng ou encore Harit sont bien présents.

À l’image de son adversaire, l’OM peut compter sur presque toutes ses forces vives pour la rencontre décisive à Rennes ce samedi soir. Seuls Payet, Balerdi et De La Fuente, dont les fins de saison ont été actées, sont absents du groupe de 22 joueurs convoqués par Jorge Sampaoli. Sortis sur blessure contre Lorient, Caleta-Car, Gerson et Dieng sont notamment bien présents.

Dernier match avec l'OM pour Saliba?

Forfait de dernière minute pour la rencontre au Moustoir (3-0), Harit est également présent tout comme Milik, qui n’avait pas fait le déplacement. Même Bakambu, premier remplacé la semaine dont l’état était jugé comme le plus préoccupant, fait partie du groupe qui a pris la direction de la Bretagne. Suspendu contre Strasbourg samedi prochain, Saliba est bien là et pourrait disputer son dernier match sous le maillot marseillais. À noter également les présences de plusieurs Minots: Mmadi, Targhalline et Ben Seghir.

Deuxième du classement, l’OM a l’occasion ce samedi de valider sa place directe en Ligue des champions en s’imposant et en comptant sur un faux-pas de l’AS Monaco contre Brest dans le même temps. Une victoire garantirait le podium aux Marseillais terme de la saison. Mais avec des Monégasques à trois points et des Rennais à six longueurs, un revers pourrait rebattre totalement les cartes avant la dernière journée.