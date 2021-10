Rennes-PSG: Pochettino ressent "un peu de colère" après la première défaite en L1

Le PSG a concédé ce dimanche sa première défaite de la saison en Ligue 1 sur le terrain de Rennes (2-0) à l'occasion de la 9e journée. Mauricio Pochettino a fait part de sa déception après une rencontre frustrante de son équipe.

Après huit succès consécutifs cette saison en Ligue 1, le PSG s'est incliné ce dimanche sur le terrain de Rennes (2-0) lors de la neuvième journée. Malgré une grosse période de domination avant la pause, les Franciliens se sont laissés surprendre par Gaëtan Laborde avant la mi-temps. Au retour des vestiaires, le Stade Rennais a doublé la mise grâce à Flavien Tait. De quoi faire naître quelques regrets chez Mauricio Pochettino après ce premier accroc en championnat.

"[De la colère?] Un peu oui parce que personne n’aime perdre. La manière dont nous avons perdu… sans rien n’enlever à ce que Rennes a fait, on est un peu frustrés et déçus de ne pas avoir concrétiser les occasions que nous avons eu, a estimé l’entraîneur du PSG en conférende presse. C’est un peu paradoxal de faire une très bonne première période, surtout les 25 dernières minutes, et être mené un à zéro."

Rennes a mis plus d'intensité

Victorieux de Manchester City en milieu de semaine en Ligue des champions (2-0), le PSG a cette fois manqué de jus face aux Rennais. Dépassées par l'envie des Bretons, les stars franciliennes ont déçu. Si Lionel Messi a fait preuve de malchance avec un coup franc sur la barre, Kylian Mbappé et Neymar n'ont pas montre grand-chose.

"Cette situation nous laisse un peu amers, déçus et un peu en colère comme vous le disiez. Mais pas seulement moi ou le staff, aussi les joueurs, les supporters et tout le monde, a encore indiqué Mauricio Pochettino après la rencontre. C’est le genre de matchs qui se joue d’une manière particulière. On savait que Rennes jouerait avec beaucoup d’énergie et d’envie."

Le PSG va désormais profiter de la trêve internationale pour gommer ses faiblesses. Le 15 octobre prochain, Paris recevra Angers au Parc des Princes et les protégés de Mauricio Pochettino devront rapidement réenclencher la marche avant en Ligue 1. Histoire de confirmer que cette défaite au Roazhon Park n'était rien d'autre qu'un petit accident de parcours dans le beau début de saison du club francilien.