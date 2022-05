Rennes: Terrier en équipe de France, ce ne serait démérité pour Henry

Thierry Henry, meilleur buteur de l’équipe de France désormais consultant pour Amazon Prime Vidéo, ne serait pas étonné que Martin Terrier soit appelé en équipe de France.

Le billet d’entrée semble très difficile à arracher mais Martin Terrier (25 ans) pourrait être un candidat à l’équipe de France en juin prochain pour les quatre matchs de la nouvelle édition de la Ligue des Nations. Avec 21 buts, le Rennais partage la deuxième position du classement des meilleurs buteurs de Ligue 1 avec Wissam Ben Yedder, à trois longueurs de Kylian Mbappé. Pour Thierry Henry, meilleur buteur de l’équipe de France, un appel avec les Bleus ne serait pas immérité pour l’ancien Lyonnais.

"On a vu des joueurs aller en équipe de France ou dans d’autres sélections en faisant moins que cela, confie l’ancien joueur d’Arsenal, désormais consultant pour Amazon Prime Vidéo. Il y a pas mal de joueurs en sélection, ce n’est pas facile pour DD (Didier Descjhamps, sélectionneur et ancien partenaire de Henry, ndlr). Est-ce que c’est mérité? J’aimerais plus dire que s’il y a va, ce ne serait pas démérité. Il y a une petite différence. J’aime beaucoup ce joueur. En tout cas, bravo pour ce qu’il fait cette saison même si elle n’est pas encore finie. Le nombre de buts qu’il a marqués, personne n’aurait dit ça en début de saison, même lui."

Le principal intéressé s’est d’ailleurs prononcé sur le sujet auprès de la plateforme de contenus, qui diffuse huit matchs par journée. "Honnêtement, je n’y pense pas, a-t-il confié. M’associer à l’équipe de France valorise mon travail quotidien et mes qualités. C’est aussi l’un de mes objectifs à l’avenir. J’ai joué en équipe de France espoirs. Quand on a goûté aux sélections (jeunes), on a envie d’aller voir plus haut."

Sous contrat jusqu’en 2025 avec Rennes, Terrier semble décidé à rester la saison prochaine. En attendant de parler de son avenir, il prépare un déplacement crucial à Nantes, mercredi (21h) en match en retard de la 36e journée de Ligue 1.