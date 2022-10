Angers-OM: "Il faut simplement continuer", Rongier ambitieux mais prudent pour la suite de la saison

Victorieux 3-0 devant Angers ce vendredi, l'OM a terminé la soirée sur le siège de leader, devant un PSG qui affrontera l'OGC Nice ce samedi. Une belle première place qui ne surprend pas les joueurs marseillais, mais eux comme Igor Tudor préfèrent rester prudents.

Pour la première fois depuis la saison 1990-1991, l'OM compte 23 points après neuf journées de championnat. Un bilan très flatteur, corroboré par quelques statistiques laissant entrevoir une belle fin de saison. Pourtant, si les joueurs marseillais ne préfèrent pas s'arrêter sur ces chiffres, ceux-ci ne sont pas étonnés d'être aujourd'hui leaderd de Ligue 1, dans l'attente du match du PSG ce dimanche.

"On fait ce qu’il faut sur le terrain"

"Notre total de points, c’est beau, s'enthousiasme Valentin Rongier en zone mixte après la victoire 3-0 contre Angers ce vendredi. On fait ce qu’il faut sur le terrain. Ça fait plaisir d’être récompensés d’un point de vue comptable." Pour autant le milieu de terrain olympien souhaite rester prudent, alors qu'à peine un quart des rencontres de la saison de Ligue 1 se sont jouées.

"On ne fait pas trop attention aux statistiques, appuie l'ancien du FC Nantes. On sait que dans le foot, tout peut aller vite. Ce qui est sûr c’est que ça nous permet d’engranger de la confiance. Il faut simplement continuer. On était frustré par les deux matches précédents."

"L’équipe a de beaux joueurs avec de très belles personnalités"

"Le plus important, c’était de redresser la barre et on l’a bien fait, relève Valentin Rongier. Tous les matches sont très importants." "On prépare la Ligue des champions de la meilleure des manières en gagnant", appuie le Marseillais, alors que l'OM affrontera le Sporting Portugal dès mardi, à huis clos.

Interrogé en conférence de presse d'après-match sur cette place de leader, Igor Tudor se dit peu étonné. Si l'avait du mal à l'imaginer il y a deux mois, cela ne l'étonne plus vraiment aujourd'hui: "La première semaine, quand je suis arrivé, j'avais du mal à m'imaginer leader. Mais au bout d’un mois, oui. L’équipe a de beaux joueurs avec de très belles personnalités."