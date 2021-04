Saint-Etienne: Bodmer dément faire partie du projet de rachat du club

Alors que son nom a été associé à un fonds d’investissement étranger, qui serait candidat au rachat de l’AS Saint-Etienne, Mathieu Bodmer, 38 ans, a démenti à RMC Sport tout contact. Il assure toutefois être en lien avec certains clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 pour intégrer leur organigramme.

Footballeur retraité depuis dix mois, Mathieu Bodmer n’est pas resté bien loin des pelouses depuis. Devenu l’un des consultants vedettes de Téléfoot, jusqu’à l’arrêt de la chaîne le 8 février dernier, le nom de l’ancien milieu de terrain de 38 ans a été associé ce vendredi par L’Equipe à un projet de rachat de l’AS Saint-Etienne, officiellement en vente depuis deux semaines.

Mais Bodmer ne projette pas de devenir l’homme fort d’un projet visant à racheter le club stéphanois, dont il a porté les couleurs quelques mois en 2013. Joint par RMC Sport, celui-ci réfute ainsi toute intention de représenter la figure de proue d’un éventuel rachat, balayant la possibilité avancée ce vendredi d’être propulsé au poste de directeur sportif par un fonds d’investissement d’Amérique du Nord.

>> Toutes les infos mercato du jour en direct

Dans l'organigramme d'un club de Ligue 1?

L’ancien joueur du PSG, de Lyon ou encore de Lille réfléchit toujours à son avenir, après ses quelques mois remarqués à la télévision. Il est en contact avec certains clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 pour intégrer leur organigramme. Et assure ne pas être partie prenante, non plus, de quelconque projet de reprise des Girondins de Bordeaux ou encore de Nantes, où son nom avait été évoqué dernièrement.