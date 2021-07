Saint-Etienne: Hamouma futur entraîneur des attaquants

Romain Hamouma, 34 ans, a prolongé son contrat d’une saison avec l’AS Saint-Etienne. Selon nos informations, l’attaquant deviendra l’entraîneur des attaquants à l’issue de son bail.

Romain Hamouma, libre depuis 1er juillet, a prolongé son contrat d’une saison avec l’AS Saint-Etienne, 11e du dernier championnat de France de Ligue 1. Le numéro 21 des Verts semblait pourtant sur le départ et était dans le viseur du promu Troyes, mais aussi de Christophe Galtier, nouvel entraîneur de l’OGC Nice après avoir remporté le championnat avec le LOSC la saison dernière.

Selon nos informations, dans le nouveau contrat signé par Romain Hamouma avec les Stéphanois, une reconversion lui est promise. Il deviendra le nouvel entraîneur des attaquants du club. Avant cela, il disputera sa dixième saison dans le Forez, où il aura marqué 60 buts et notamment remporté la Coupe de la Ligue 2013 contre le Stade Rennais.



Lors de l’officialisation de la signature de ce nouveau contrat, le quatrième depuis qu’il porte le maillot vert, Romain Hamouma a exprimé sa fierté de poursuivre l’aventure avec l’équipe de Claude Puel: "Je suis très heureux. C’était une évidence de continuer à l’ASSE. Je ne savais pas que j’allais autant m’installer. Dix ans, c’est énorme. C’est mon club, je suis très bien ici. J’ai envie de continuer à travailler pour l’équipe. J’attends impatiemment les retrouvailles avec le Peuple Vert. Le Chaudron plein me manque. J’ai envie de faire descendre les tribunes, je ne pense qu’à ça", dit-il sur le site du club.

Très peu de certitude pour Claude Puel

Lors de cette préparation estivale, les Verts ont disputé sept matchs de préparation pour une seule victoire, 2-1, contre un club de Ligue 2, Grenoble, deux matchs nul, contre des clubs amateurs, Bourg-en-presse et le Puy Foot et deux défaites, contre Clermont, promu en Ligue 1, et l’Olympique de Marseille. Ce samedi, les hommes de Claude Puel ont encore perdu contre Francfort, avant la reprise du championnat contre Lorient à domicile, le 8 août prochain.