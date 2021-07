Nice: Galtier fustige le "niveau" et les "valeurs" de ses joueurs après une nouvelle défaite

À nouveau défait en match amical ce samedi par l’Union Berlin (2-0), l’OGC Nice connaît des difficultés en préparation que son entraîneur Christophe Galtier n’accepte pas. L’entraîneur du Gym pointe "un problème de niveau" et un manque de caractère de ses troupes.

La troisième défaite en cinq matchs est celle de trop pour Christophe Galtier, visiblement déçu par son OGC Nice, qui s’est incliné ce samedi en amical face à l’Union Berlin (2-0). Le coach des Aiglons souligne notamment "beaucoup de choses très moyennes" ainsi qu’une forme "pas optimale" à deux semaines de la reprise du championnat.

"Tous les adversaires sont meilleurs que nous"

"On fait avec les forces disponibles en ce moment mais on souffre, regrette Galtier au micro des médias du club à l’issue de la rencontre. Il faut qu’on se remplisse physiquement mais on peut souffrir parce que l’adversaire en ce moment est meilleur que nous, et tous les adversaires sont meilleurs que nous. Il faut simplement avoir de la personnalité, ne pas subir les événements, montrer plus de caractère y mettre plus d’intensité même si c’est plus difficile parce qu’on a un groupe plus que jeune, un groupe qui n’est pas encore là."

Ce nouveau match de préparation a également été l’occasion pour Dante de retrouver les terrains, 265 jours après sa rupture du ligament croisé subie à Angers en novembre dernier. Hicham Boudaoui, lui aussi blessé, a également pu faire son retour en match officiel. De très bon augure, tout comme l'arrivée récente de Mario Lemina, à la lecture de la déclaration forte de l’entraîneur niçois.

"Certains joueurs sont loin de leur niveau optimal"

Car plus inquiétant encore, l’ex-entraineur lillois estime que son équipe est certes jeune et pas totalement prête, mais présente surtout un niveau insuffisant: "Evidemment qu’il y a un problème de niveau, de valeur individuelle et de niveau d’équipe. Ça se ressent automatiquement face à une équipe comme l’Union Berlin qui a fini septième la saison dernière. On a vite vu la différence, même s’il y a eu quand même des choses intéressantes. On prend un deuxième but sur coup de pied arrêté comme contre Kiev, on a corrigé ça en vidéo. On a travaillé sur le terrain mais on renouvelle les mêmes erreurs. C’est une phase d’apprentissage, il faut qu’on apprenne rapidement parce que la compétition c’est autre chose."

"Il y a beaucoup d’absents mais certains joueurs qui sont dans le groupe connaissent très bien la Ligue 1 et sont loin de leur niveau optimal en ce moment, ajoute Galtier. On a 15 jours pour se monter. Quand on démarrera le championnat, on ne pourra pas accepter si peu d’engagement". Alors que Nice disputera son championnat le 8 août face au Stade de Reims, le compte à rebours est lancé.