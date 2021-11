Saint-Etienne: le prince cambodgien menace de porter plainte contre les Verts

Au lendemain de l’annonce d’une plainte émanant de l’AS Saint-Etienne pour "des faits de faux, usage de faux et tentative d'escroquerie", l’entourage du prince Norodom Ravichak a fait savoir mardi qu’il envisageait aussi de s’en prendre judiciairement au club stéphanois. Cet ancien candidat au rachat des Verts assure n’avoir rien à se reprocher malgré l’échec des négociations.

Voilà décidemment un joli match auquel se livrent les dirigeants de l’AS Saint-Etienne et Norodom Ravichak. Après l’attaque lancée par les Verts le lundi et l’annonce d’une plainte pour "des faits de faux, usage de faux et tentative d'escroquerie" contre le prince cambodgien, l’intéressé a contre-attaqué ce mardi. Surpris par les accusations de l’ASSE, celui qui voulait s’offrir l’actuel 19e de Ligue 1 se défend d’une quelconque magouille fans le processus de rachat.

"Norodom Ravichak exprime sa sidération face aux accusations portées à son encontre, indique le prince dans un communiqué partagé ce mardi matin par son agence de communication auprès journal L’Equipe. D'autant plus étonné que les négociations avec l'ASSE sont au point mort depuis plusieurs semaines. Norodom Ravichak n'a pas intégré la data room. Le document n'a donc jamais servi de garantie financière pour le rachat du club."

Et de préciser: "Norodom Ravichak se réserve le droit d'engager toutes actions judiciaires appropriées en réponse à la plainte qui aurait été déposée à son encontre."

Ravichak dénonce une "opération de déstabilisation"

L’épineuse question de la data room, où se situent toutes les données financières du club, se trouve donc au centre de cet imbroglio Cambodgien-forézien. Norodom Ravichak est accusé par l’AS Saint-Etienne d’avoir utilisé une fausse garantie bancaire auprès de KPMG (l’intermédiaire s’occupant de la vente) pour prendre part au processus de rachat des Verts et ainsi avoir notamment accès aux comptes contenus dans la data room.

Via ses représentants, le prince cambdgien dénonce donc à son tour le comportement des dirigeants de l’ASSE, auteur selon lui de cette "opération de déstabilisation dans le processus de rachat."

Après s’être ouvertement porté candidat pour acheter l’AS Saint-Etienne, le petit-fils de l’ancien roi du Cambodge, Sihanouk, devrait donc bien renoncer à se payer le club où évoluent Wahbi Khazri, Etienne Green et autres Denis Bouanga ou Adil Aouchiche.

Un dossier de reprise en pole?

Alors que le dépôt des candidatures pour la reprise des Verts s’est terminé ce lundi soir, plusieurs dossiers ont été déposés d’après le cabinet anglo-néerlandais KPMG. Toutefois, selon les informations de RMC Sport, un projet porté par une société "d’entertainement sportif" suisse, appuyé par un fonds d’investissement américain se trouverait en pole.

Si ce dossier, déjà évoqué sur RMC et travaillé dans le plus grand secret depuis quatre mois, venait à remporter la mise, il mettrait à la tête de l’ASSE Jean-Michel Roussier, avec Mathieu Bodmer au poste de directeur sportif.