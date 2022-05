Saint-Étienne: "On ne parle pas de la suite", balaye Dupraz à propos de son avenir

Alors que l’AS Saint-Étienne se bat toujours pour son maintien en Ligue 1, Pascal Dupraz a été interrogé sur son avenir, ce vendredi en conférence de presse. Le coach des Verts l’a martelé: il est en mission dans le Forez et ne veut pas penser à la suite.

Il reste deux matchs - peut-être plus s’il décroche une place de barragiste - à Pascal Dupraz pour réussir sa mission maintien à Saint-Étienne. Et rien ne pourra le détourner de cet objectif, surtout pas son avenir à court terme. Présent en conférence de presse ce vendredi, à la veille de la réception de Reims pour le compte de la 37e journée de Ligue 1 (ce samedi à 21h), le coach des Verts, en fin de contrat le 30 juin prochain, a martelé qu’il ne pensait absolument pas à la suite.

“J’ai mon libre-arbitre. Si ça se trouve, je leur dirais ‘ne prenez pas l’option Dupraz parce que je voudrais rentrer chez moi’. Personne ne m’a promis ou imposé quoi que ce soit Le deal était clair: tu viens, tu maintiens l’AS Saint-Etienne en Ligue 1 et on ne parle pas de la suite. On n’en a jamais parlé et on n’en parlera peut-être pas ! Même si mes dirigeants ne me parlaient pas en fin de saison, je n’aurais pas à m’offenser. Ce n’est pas convenu. On peut être, à 60 ans, à l'aise avec ça. Je suis dans une mission qui me plaît, qui est difficile. J’ai la fierté et l’orgueil d’y parvenir. Ce n'est pas du cinéma", a développé le coach forézien.

"Des entraîneurs plus prestigieux se sont cassé les dents avec cet effectif"

“J’ai envie d'y arriver pour toutes les petites mains du club parce qu'elles me mettent la pêche à chaque fois qu’elles me serrent la main, a-t-il poursuivi. Les joueurs doivent le faire, j'ai confiance en eux. Même si je sais que c’est une chance sur deux! Je ne vais pas partir en tremblotant d’ici avec le spectre de la relégation.”

Dupraz souligne l'implication des joueurs

Actuellement 18e de Ligue 1 à trois points de Lorient, 17e, Saint-Etienne a laissé échapper des points précieux ce mercredi lors du match en retard de la 36e journée contre Nice (4-2). Alors qu’ils menaient 2-0 à la pause, les Verts se sont écroulés au retour des vestiaires et se sont finalement inclinés 4-2. Questionné sur les raisons de cette déconvenue, Dupraz a tout de même tenu à souligner l’implication de ses joueurs.

"Il y a des ressorts psychologiques, techniques aussi. Des entraîneurs plus prestigieux se sont cassés les dents avec cet effectif. Ce que je vois, c’est que les joueurs sont investis, ils ne lâchent pas à deux journées de la fin. C’est une donnée objective. Un garçon qui triche, ça se voit. Je n’ai pas l’impression d’avoir vu beaucoup de tricheurs sur la pelouse à Nice. C’est avec ces joueurs que l’ASSE va se maintenir et les ressorts psychologiques sont importants."