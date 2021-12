Société commerciale de la LFP: la phase d'étude des fonds candidats a débuté

La LFP continue de travailler à la création de sa société commerciale. Alors que 25 fonds ont été sollicités, l'institution va désormais étudier avec attention les offres, en consertation avec les clubs.

La LFP passe à l'étape supérieure. Comme expliqué par RMC Sport, la Ligue de Football Professionnel a donc reçu plusieurs offres indicatives de fonds d’investissements potentiellement intéressés pour investir dans la future société commerciale de la LFP. L’instance du football professionnel avait sélectionné environ 25 fonds à qui elle avait envoyé un document de 130 pages pour vendre le foot français.

Parmi ces fonds, plusieurs ont donc répondu et envoyé à la Ligue une offre indicative. Les dirigeants de la LFP, épaulés par la banque Lazard, CenterView et le cabinet Darrois, vont maintenant étudier en détail et attentivement ces offres. Ils vont partager leur réflexion avec les clubs.

Une signature prévue en début d'année

S’en suivra un processus de sélection qui doit aboutir à la signature de la documentation juridique en début d’année. Il y a quelques jours, Vincent Labrune, le président de la LFP s'était exprimé devant le Sénat et la commission de la culture, de l'éducation et de la communication en compagnie d'Arnaud Rouger, le directeur général de la LFP. Il a notamment défendu sa volonté d'insuffler "un changement culturel dans le foot français en yant "une approche beaucoup plus internationale" en pariant sur les bonnes performances des clubs sur le scène européenne.

"Si on sort de ce classement (du Top 5 européen), le championnat de France sera définitivement en deuxième division européenne. [...] Si à court terme on n'est pas capable de rentrer de l'argent frais dans les caisses pour nous sauver, rebondir, le championnat de France deviendra le championnat de Slovénie, avec tout le respect que j'ai pour nos camarades de Ljubljana", avait expliqué le patron de la LFP. Pour rappel, la loi permettant la création de la société commerciale doit être définitivement adoptée par le Sénat mi-janvier.