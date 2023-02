Strasbourg: Antonetti va remplacer Le Scornet pour la mission maintien

Frédéric Antonetti va arriver sur le banc de Strasbourg et y remplacera l’intérimaire Mathieu Le Scornet pour la fin de saison en Ligue 1, selon plusieurs médias. Premier relégable, le club alsacien espère assurer sa survie dans l’élite et a choisi de faire confiance à l’expérimenté entraîneur corse.

Pas de miracle pour Mathieu Le Scornet à Strasbourg. Nommé entraîneur intérimaire après l'éviction de Julien Stéphan, l'ancien adjoint ne finira pas la saison sur le banc du club alsacien. La défaite contre Lille (2-0), ce dimanche lors de 23e journée de Ligue 1, aura donc été celle de trop pour le coach breton. Après six matchs (deux victoires, un nul et deux revers), Mathieu Le Scornet va être écarté.

Selon les informations des Dernières nouvelles d'Alsace et du journal L'Equipe, Frédéric Antonetti va très prochainement arriver au RCSA pour y prendre les rênes de l'équipe première. Le technicien corse va signer un contrat de 18 mois et sera déjà présent lors de l'entraînement collectif ce mardi.

Un duel contre Angers pour commencer

Passé notamment par Bastia, Saint-Etienne, Nice ou encore Rennes et Lille, Frédéric Antonetti s'est forgé une solide réputation en France mais n'a plus dirigé depuis son aventure à Metz, rival du Racing, entre 2020 et 2022. Aussi bien par ses coups de gueule que par les performances de ses équipes, le Corse a marqué les esprits lors de ses précédentes expériences en L1. Mais la tâche qui l'attend à Strasbourg ne sera pas aisée.

A 61 ans, Frédéric Antonetti aura pour mission d'assurer la survie des Alsaciens dans l'élite. Premier relégable avec un point de retard sur le 17e, Strasbourg recevra Angers samedi prochain lors de la 24e journée de L1. Un duel contre un autre candidat au maintien qui pourrait s'avérer capital en fin de saison.