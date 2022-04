Strasbourg-Lens: "Le moins bon des 23, c’est l’arbitre", la colère de Leca contre l'arbitrage

Battu à Strasbourg (0-1) sur un penalty d’Ajorque, le gardien du RC Lens Jean-Louis Leca s’en prend à l’arbitrage après la rencontre. "Le moins bon des 23, c’est l’arbitre", lance-t-il, frustré par la tournure de la rencontre.

"Quand je pense que des arbitres comme ça sont en Europe, ça va être difficile d'aller au Mondial": Jean-Louis Leca n’a pas l’habitude de mâcher ses mots et il a encore fait honneur à sa réputation ce dimanche, à l’issue de la rencontre perdue à Strasbourg (0-1). Le gardien du RC Lens dénonce l’arbitrage de la rencontre, après deux penalties accordés aux Alsaciens.

"C'est monsieur Letexier qui fait la décision"

"On ne s'est pas fait bouger, peste Leca à l’issue du match dans des propos rapportés par L’Equipe. On a joué une très bonne équipe, Strasbourg a aussi joué une très bonne équipe. Mais c'est monsieur Letexier qui fait la décision. En première période, il y a une situation égale qui n'est pas sifflée, en deuxième, c'est penalty."

Battu par Ajorque sur le premier penalty strasbourgeois, il a repoussé celui de Gameiro quelques minutes plus tard. "L'interprétation est favorable à Strasbourg, c'est ça qui me gêne, ajoute-t-il au sujet du premier penalty, accorcé après un avantage laissé à Strasbourg. Ce qui me gêne le plus, c'est que j'aurais aimé savoir ce qu'il aurait fait sur la reprise du Strasbourgeois s'il y avait eu lucarne. On ne peut pas laisser l'avantage et revenir une fois que c'est fini."

"C'est embêtant de faire des erreurs quand il y a le VAR"

Leca n’en démord pas, compte tenu du déroulé de la rencontre, très disputée et indécise: "On a vu un très bon match, deux très bonnes équipes, mais ça arrive de ne pas faire un bon match et le moins bon des 23, c'était l'arbitre. On ne se prend pas la tête, il reste des points à prendre. Ce qui est dommage, c'est de faire un super match dans une super ambiance, entre deux Racing qui se respectent, et de ressortir avec cette frustration. C'est dérangeant."

"C'est le foot, ça arrive, il a le droit de faire des erreurs, tempère-t-il. Mais c'est embêtant de faire des erreurs quand il y a le VAR. Il y a une très grosse déception et ça ne va pas voler très haut si à 37 ans, je me contente d'arrêter un penalty. La déception est grande, parce qu'on a beaucoup donné et on repart sans rien. On va se remettre à beaucoup travailler, parce qu'on a un match important contre Nice qui arrive". Seulement 9e du championnat avant le match de l’OL, le RC Lens voit effectivement la réception des Aiglons la semaine prochaine comme l’une des dernières chances d’espérer accrocher un ticket européen.