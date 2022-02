Strasbourg-Nice: un choc européen sans vainqueur et sans saveur

Alléchant sur le papier, le choc entre Strasbourg et Nice s'est terminé sans but à la Meinau (0-0) ce samedi en Ligue 1. Un résultat qui n'arrange aucune des deux équipes et qui relance la course à l'Europe.

Un choc au goût amer. On attendait du spectacle et des buts pour cette affiche entre Strasbourg et Nice, cinquième et troisième de Ligue 1. Mais les spectateurs de la Meinau ont dû se contenter d'un match nul et vierge ce samedi après-midi lors de la 26e journée (0-0). Un nul qui n'arrange personne puisque Niçois et Strasbourgeois pourraient voir leurs adversaires directs (Marseille, Monaco, Nantes, Lyon) faire une bonne opération ce week-end.

>> Revivez Strasbourg-Nice

Strasbourg séduisant mais inefficace

Portés par son duo Ajorque-Gameiro, les Strasbourgeois réalisent une bonne entame, avec et sans ballon. Confiant après le large succès en terre azuréenne au match aller (3-0), le Racing gêne Nice grâce à un pressing haut et aurait pu ouvrir la marque si Kévin Gameiro avait trouvé le cadre sur sa frappe enroulée.

Quand sa défense ne répond plus, Walter Benitez joue les héros en sortant de sa lucarne une frappe du gauche limpide de Prcic. Un avertissement sans frais pour la défense à cinq niçoise, en souffrance face à l'impact physique de Strasbourg. En attaque, les Aiglons ne réussissent pas à trouver leur trio Delort-Gouiri-Kluivert, très discret et sevré de ballons. Déjà en difficulté, le Gym s'est davantage compliqué la tâche dès le retour des vestiaires après le carton rouge de Dante, exclu pour un deuxième jaune.

Nice transparent, Benitez reluisant

Le troisième de Ligue 1 attend finalement l'heure de jeu pour faire passer le premier frisson dans la défense alsacienne, mais Matz Sels intercepte bien le centre de Kluivert malgré la menace Gouiri au second poteau. Pas très inspirés devant, les Niçois peuvent remercier leur dernier rempart Walter Benitez, auteur d'un double arrêt monumental devant Habib Diallo.

Avec ce nul, Nice reprend très provisoirement la place de dauphin à égalité avec l'OM, qui affronte Troyes ce dimanche, mais ne se rassure pas dans le jeu, à une semaine de recevoir le PSG à l'Allianz Riviera. De son côté, le Racing reste à la cinquième place, avec cinq points d'avance sur un trio Monaco-Nantes-Lyon à l'affût, qui n'aura pas le droit à l'erreur ce week-end. Mais ce point est une bonne nouvelle pour Strasbourg, qui poursuit son doux rêve européen.