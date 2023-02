Strasbourg : relégué avec Metz la saison passée, Antonetti veut "une revanche personnelle"

Frédéric Antonetti est le nouvel entraîneur du RC Strasbourg. Un retour aux affaires pour l'ex-coach du FC Metz, qui avait quitté la Moselle sur une relégation en Ligue 2, à l'issue de la saison 2021-2022.

dFrédéric Antonetti veut faire oublier sa dernière expérience sur un banc de Ligue 1. Relégué avec Metz la saison dernière (19e) pour la première fois de sa carrière, le technicien de 61 ans est à la relance avec Strasbourg, actuellement 17e du championnat et premier relégable. Et l'ancien entraîneur de Rennes est revanchard.

"Je suis très content d'être ici. Le Racing est un club qui compte dans le paysage du foot français. J'ai une revanche personnelle à prendre parce que l'année dernière, j'ai fini sur une situation d'échec, a-t-il rappelé ce mardi lors de sa présentation. Quand on a la possibilité de rebondir, c'est vraiment une revanche personnelle. Je connais la situation. C'est la quatrième fois que je prends un club en cours de saison, ça s'est toujours bien passé. Il n'y a pas de raison que ça ne le fasse pas ici."

Objectif maintien

À l'approche de la 24e journée, le Corse va avoir beaucoup de travail en Alsace, alors que Strasbourg est à un point de Troyes, premier non-relégable. "Le club est dans une situation difficile. J'ai regardé les matchs et j'y crois dur comme fer. Si je n'y croyais pas, je ne serai pas là. On a l'effectif pour se maintenir. On est déterminé pour faire en sorte que le Racing garde sa place en Ligue 1. Les problèmes partent tout le temps du terrain et les solutions sont sur le terrain. Il faut donc travailler."

Frédéric Antonetti a remplacé Mathieu Le Scornet, qui avait pris début janvier le relais, "jusqu'à nouvel ordre", de Julien Stéphan, dont il était jusqu'alors l'adjoint. Avec deux victoires, un nul et trois défaites en six rencontres sur le banc alsacien, Mathieu Le Scornet (39 ans) n'a pas réussi à redresser la barre. Le dernier revers face à Lille (2-0) a notamment été marqué par l'altercation virulente entre Dimitri Liénard et son coéquipier Nordine Kandil. Les deux joueurs se sont invectivés sur le terrain, avant d'être séparés par leurs coéquipiers et des Lillois.