Tevez démolit le PSG sur le cas Messi

Alors que Lionel Messi a été sanctionné par le PSG pour son voyage non-autorisé en Arabie saoudite lundi dernier, Carlos Tévez a pris la défense de son ancien coéquipier. Particulièrement saignant, "l'Apache" estime plus que déplacé que le club parisien ne respecte pas davantage le champion du monde argentin.

Pas touche à la "Pulga". Après Javier Mascherano, Mario Kempes ou plus largement la presse locale, l'Argentine continue de tirer à boulet rouge sur la gestion du cas Lionel Messi par le Paris Saint-Germain.

Dans un entretien diffusé sur la chaîne TyC Sports, Carlos Tévez s'est à son tour offusqué de la suspension infligée au septuple Ballon d'or pour s'être récemment envolé en Arabie saoudite sans l'accord du club parisien. "S’ils (les dirigeants du PSG) me disaient, en tant que champion du monde, que je devais m’excuser d’avoir voyagé pendant un jour off, alors j’irais à Rosario et je resterais là-bas à boire du maté. Ce sont eux qui devraient s’excuser. Mais Messi fait passer le club avant tout, chapeau à lui."

"Le PSG ne peut pas traiter un joueur comme lui de cette façon"

L'ancien buteur de Manchester ne comprend pas que le professionnalisme de Messi puisse être remis en cause. "Que ce soit à cause de la Coupe du monde ou d'autre chose, le PSG ne peut pas traiter un joueur comme lui de cette façon. J’ai joué contre le PSG quand j’étais à Manchester United, et ils étaient une équipe moyenne, lance l’ancien international argentin. On peut dire mille choses sur ce club qui ne s’est pas occupé de lui dès le premier instant où il est arrivé, parce que c’est ce qui s’est passé."

Comme expliqué par RMC Sport, les excuses de Lionel Messi après sa virée polémique ont été entendues au PSG. Celles-ci débouchent d'un contrat secret entre le clan du joueur et le club de la capitale. L'ancien joueur du Barça, qui va quitter la France cet été, a repris l'entraînement cette semaine.