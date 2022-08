PSG: déjà de l'eau dans le gaz entre Neymar et Mbappé ?

Par le biais de plusieurs "likes" sur son compte Twitter, Neymar semble vouloir réclamer de frapper les penaltys au PSG. Ce samedi, Kylian Mbappé en a manqué un face à Montpellier, contrairement au numéro 10 brésilien... qui s'en est plaint.

Le retour d'un penaltygate? Malgré l’ampleur du score contre Montpellier (5-2) et un nouveau doublé, Neymar ne semble pas totalement satisfait de la soirée au Parc des Princes. L’attaquant brésilien, encore buteur sur penalty après avoir vu Kylian Mbappé buter sur Jonas Omlin quelques minutes plus tôt dans le même exercice, semble réclamer d’être le tireur numéro un de son équipe.

"L'entraîneur a déclaré que Mbappé serait le principal frappeur de l'équipe pour la saison. Une absurdité !"

Dans la nuit de samedi à dimanche, Neymar (ou son community manager) a "aimé" avec son compte officiel plusieurs tweets assez incisifs au sujet du manqué de son coéquipier. Le premier réclame davantage de respect: "Le meilleur tireur de penalty au monde a un nom et un prénom : Neymar da Silva Santos Junior. Respecte mon numéro 10, d'accord?"

Le second tweet liké critique clairement le penalty manqué de Mbappé et le choix de Galtier d’en faire le premier tireur du PSG. "Aujourd'hui, dans le match du PSG, Neymar a marqué et humilié le gardien (encore une fois) sur penalty, écrit un compte fan. Mbappé, en revanche, a très mal frappé et a raté. Après le match, l'entraîneur a déclaré que Mbappé serait le principal frappeur de l'équipe pour la saison. Une absurdité !"

"C'est officiel, c'est Mbappé qui tire les penaltys au PSG. Clairement, c'est une affaire de contrat"

Enfin, le dernier like, provenant également d’un fan de Neymar, descend à nouveau l’attaquant français sans prendre de pincettes: "Maintenant c'est officiel, c'est Mbappé qui tire les penaltys au PSG. Clairement, c'est une affaire de contrat, car dans aucun club au monde qui a Neymar, il serait le deuxième frappeur, aucun! Il paraît qu'à cause du contrat, Mbappé est le patron du PSG !"

Si tout va bien pour le PSG sur le terrain, cela secoue déjà en coulisses, alors que Mbappé a également eu une attitude étrange ce samedi au Parc des Princes, sans doute motivée par des problèmes personnels.