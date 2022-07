Mercato: proche d'une prolongation à Arsenal, Saliba s'éloigne encore de l'OM

De retour à Arsenal cet été après son prêt concluant à l'Olympique de Marseille, William Saliba serait proche de prolonger son contrat avec les Gunners, selon un journaliste britannique. Une nouvelle signature avec le club londonien enterrerait les espoirs des supporters marseillais de voir le défenseur central faire son retour à l'OM.

William Saliba n'a toujours pas disputé le moindre match en compétition officielle avec Arsenal depuis son arrivée au club en 2019, mais il devrait recevoir dans les prochains jours une prolongation, à en croire les informations de Freddie Paxton, un journaliste britannique collaborateur pour The Times, The Guardian et The Independent.

Selon les informations de Paxton, le défenseur international français (5 sélections) aurait convaincu en pré-saison la direction des Gunners de le prolonger, avant même que le club londonien ne parte en stage de préparation aux Etats-Unis. Aucune date n'est en revanche précisée pour l'officialisation de la signature du nouveau contrat.

Son contrat actuel court jusqu'en 2024

Déjà engagé jusqu'en 2024 avec les Gunners, Saliba se projetterait donc sur le long terme avec Arsenal, club qu'il a rejoint en provenance de Saint-Étienne en 2019. Le défenseur français n'a jamais joué pour les Gunners, avec des prêts successifs à l'ASSE, Nice puis l'Olympique de Marseille la saison dernière.

Sur la Canebière, Saliba a réalisé un exercice 2021-2022 plus que convaincant, qui lui a notamment ouvert les portes de l'équipe de France avec une première sélection au stade Vélodrome en mars contre la Côte d'Ivoire. Chouchou des supporters marseillais, Saliba est finalement reparti à Arsenal à l'issue de la saison avec l'objectif de s'y imposer.

Pendant plusieurs semaines, les supporters marseillais ont cru à un retour de Saliba à l'OM. Début juillet, Pablo Longoria, le président du club marseillais, faisait le point sur le dossier du Français: "On serait très content d'avoir un joueur d'un tel niveau. Mais il y a une autre partie. Cela ne dépend pas de William Saliba, ni de l'Olympique de Marseille. Il y a Arsenal et il faut respecter ce club avec ses stratégies, ses ambitions pour le mercato."

Saliba va devoir s'imposer entre Gabriel et White

Cette autre partie a donc décidé de prolonger Saliba et l'OM avait déjà anticipé le non-retour du défenseur tricolore en recrutant Samuel Gigot, Isaak Touré et Chancel Mbemba. À Arsenal, Saliba va désormais devoir s'imposer, alors que Ben White - recruté à prix d'or à l'été 2021 à Brighton -, Gabriel et Rob Holding se sont partagé la défense centrale des Gunners l'an dernier.

"Il a l'expérience et l'environnement nécessaire pour être compétitif avec nous", assurait Mikel Arteta fin mai lors d'une interview à RMC Sport, à propos de Saliba. L'entraîneur espagnol a réaffirmé il y a quelques jours son intention de faire confiance à Saliba. Présent lors des deux derniers rassemblements des Bleus, titulaire lors de deux des trois derniers matchs de l'équipe de France, Saliba sait qu'il doit jouer et se montrer performant pour participer à la Coupe du monde en novembre. C'est finalement à Arsenal, où il disputera la Ligue Europa, qu'il aurait choisi de le faire.