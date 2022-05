Trophées UNFP: Donnarumma meilleur gardien de Ligue 1... en ayant joué un match sur deux

Gianluigi Donnarumma a reçu le trophée de meilleur gardien de la saison de Ligue 1 lors de la cérémonie des Trophées UNFP, organisée ce dimanche à Paris. Le portier du PSG été élu par ses pairs, malgré son temps de jeu restreint et sa cohabitation avec Keylor Navas.

Il n’a même pas joué la moitié du championnat. Mais cela a suffi à Gianluigi Donnarumma pour décrocher le titre de meilleur gardien de la saison de Ligue 1. Le géant du PSG (1,96m) a été couronné lors de la cérémonie des Trophées UNFP, organisée ce dimanche à Paris. Contraint de partager son temps de jeu avec Keylor Navas (le lauréat de l’édition précédente), l’Italien de 23 ans a disputé 17 rencontres de Ligue 1 (13 victoires, 2 nuls, 2 défaites).

Un bilan un peu léger que l’ancien capitaine de l’AC Milan a compensé par son charisme, son envergure et sa solidité sur sa ligne. Les entraîneurs et les joueurs de L1 l’ont préféré aux autres nommés: Pau Lopez (OM), Matz Sels (Strasbourg), Alban Lafont (Nantes) et Walter Benitez (Nice).

"Je suis très heureux, a réagi l'Italien sur scène. Je remercie mes pairs, ils sont tous fait une grande saison. C'est ma première saison à Paris, ça n'a pas été facile. C'est mon premier trophée et j'espère en remporter d'autres. Ça a été une année fantastique, je remercie tous mes coéquipiers. Je suis très heureux de pouvoir fêter ça, ici au PSG."

Donnarumma sera le n°1 du PSG la saison prochaine

Après avoir été élu meilleur joueur de l’Euro 2021 et avoir reçu le Trophée Kopa lors de la dernière soirée du Ballon d’or, Donnarumma obtient une nouvelle distinction de prestige. De quoi conforter son statut dans la capitale, où il a débarqué librement l’été dernier après son départ de Lombardie. Sous contrat jusqu’en 2026, "Gigio" (qui porte le n°50) deviendra le gardien n°1 du PSG cet été. Avec l’envie de prendre le leadership devant Navas.

"Je pense que ça ne se passera sûrement pas comme ça la saison prochaine, parce que je pense que le club fera des choix, a-t-il récemment expliqué dans un entretien accordé à l’AFP. J'ai un très bon rapport avec Keylor, nous sommes deux bons mecs, nous comprenons la situation, mais cela a été dur, et pour lui aussi."