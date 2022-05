Trophées UNFP: Philippe Piat juge l'absence des joueurs du PSG "un peu gênante"

L'UNFP digère assez mal le déplacement du PSG au Qatar prévu le jour de la cérémonie qui récompense chaque années les meilleurs joueurs de la saison. Le club de la capitale y est comme souvent très représenté, mais les joueurs ne seront pas présents physiquement.

Principale vitrine du championnat de France dans l’Hexagone et surtout à l’étranger, le PSG boude la cérémonie des Trophées de l’UNFP cette année. La raison? Le club de la capitale effectuera un court voyage à Doha, au pays de son actionnaire QSI, entre le 15 et le 16 mai, en pleine cérémonie des Trophées UNFP, prévue le dimanche 15. Ces deux jours serviront essentiellement à rencontrer les nombreux partenaires du club comme Ooredoo, Qatar Airways, QNB, Aspetar et même le groupe français Accor.

Du côté de l’UNFP, ce déplacement qui tombe mal fait grincer des dents: "On a appris cette absence avec beaucoup de désappointement il y a 48 heures, s'agace le président de l’UNFP, Philippe Piat, auprès du Parisien. Nous sommes déçus. Nous sommes en discussion pour que Mbappé soit là avec le PSG mais il y a peu d’espoirs. Nous tenterons au moins de monter un duplex. Mais on peut regretter la manière dont ça se passe car la date est connue depuis longtemps. C’est un peu gênant."

Mbappé vise un triplé aux Trophées UNFP

Les stars parisiennes, et notamment Kylian Mbappé - en pleine négociation avec Doha pour une éventuelle prolongation -, étant attendues sur place, la soirée perd forcément de son intérêt. Surtout que plusieurs joueurs parisiens sont nommés: Kylian Mbappé pour le titre de meilleur joueur, Gianluigi Donnarumma pour celui de meilleur gardien ainsi que Nuno Mendes, en course pour le titre de meilleur espoir. Autant de prétendants potentiels qui ne seront donc pas présents alors qu’ils ont, pour au moins deux d’entre eux, de sérieuses chances de l’emporter.

Si les joueurs ne seront pas présents physiquement, des vidéos et des duplex sont néanmoins prévus par le club pour que les joueurs puissent participer à distance.

On voit mal comment le titre de meilleur joueur pourrait échapper à Kylian Mbappé, encensé par l’Europe entière. Candidat à un troisième titre de meilleur joueur, Mbappé (24 buts et 15 passes décisives en 32 matches de Ligue 1) a porté le Paris Saint-Germain sur ses épaules tout au long de la saison. Le prodige de Bondy, champion du monde en 2018 avec l’équipe de France, peut finir à la fois meilleur buteur et meilleur passeur du championnat de France à l’issue de l’exercice en cours. Jamais un joueur n'a été sacré meilleur buteur et meilleur passeur lors d'une même saison de Ligue 1. Mais impossible n'est pas Mbappé.