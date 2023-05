Troyes-PSG: retour de Renato Sanches, le jeune Serif Nhaga convoqué

Privé de plusieurs éléments pour cause de blessure ou suspension, Christophe Galtier peut au moins compter sur le retour de Renato Sanches pour affronter Troyes dimanche (20h45). Le jeune défenseur Serif Nhaga fait lui aussi partie du groupe parisien.

Paris veut réagir. Une semaine après sa défaite au Parc des Princes contre Lorient (3-1), le club de la capitale a rendez-vous ce dimanche sur le terrain de Troyes (20h45), en clôture de la 34e journée de Ligue 1. Un déplacement sur le terrain d’un mal classé, 18e avec dix points de retard sur Strasbourg, le premier non relégable. Objectif : renouer avec la victoire pour reprendre de la marge en tête du classement sur l'OM et Lens, qui s'affrontent ce samedi (21h).

Avec le jeune Nhaga

Dans l’Aube, les Parisiens seront privés de plusieurs éléments. Pour cause de blessure (Presnel Kimpembe, Nuno Mendes, Nordi Mukiele, Timothée Pembélé et Neymar), suspension (Achraf Hakimi) ou sanction du club (Lionel Messi). Christophe Galtier a retenu un groupe de 19 joueurs avec notamment le retour de Renato Sanches, qui a passé le dernier mois à l’infirmerie et dont le dernier match remonte au 8 avril.

Plusieurs jeunes ont été convoqués pour ce match comme El Chadaille Bitshiabu (17 ans), Warren Zaïre-Emery (17 ans), Ismaël Gharbi (19 ans), Ilyes Housni (17 ans) ou encore Serif Nhaga (17 ans). Recruté du côté du FC Porto, ce latéral gauche portugais né en 2005, et déjà dans le groupe lors du succès contre Angers le 21 avril, peut espérer faire ses premières minutes dans le monde professionnel. Dès le coup d'envoi s'il est préféré à Juan Bernat ?