Un concurrent pour le PSG: le Consortium Vinci-Bouygues candidat à la concession et la cession du Stade de France

INFO RMC Sport - Alors que le PSG s'est porté candidat au rachat de l'enceinte, le Consortium du Stade de France (Vinci-Bouygues), actuel concessionnaire du Stade de France, a répondu à l’appel à manifestation d’intérêt lancé par l’Etat.

Le Consortium a déposé deux dossiers

Selon les informations de RMC Sport, le Consortium a déposé deux dossiers. Un pour la concession et un pour la cession. L’Etat doit étudier toutes les manifestations d’intérêt reçues sur les deux options (vente ou concession) et faire une première sélection chez les candidats en fonction de critères précis et différents selon les deux options (cession ou concession).

Cet été, la phase 2 du processus interviendra avec le règlement de consultation où les candidats retenus auront accès aux appels d’offres complets et très précis. En attendant d’avoir le détail de ces informations-là, le Consortium, meilleur connaisseur du stade à tous points de vue puisqu’il l’exploite depuis son inauguration en 1998, joue donc sur les deux tableaux avant d’affiner sa stratégie et proposer un nouveau modèle de gestion pour le stade de Saint-Denis.

Comme indiqué par RMC Sport, le PSG est bien candidat au rachat du Stade de France. Le dossier devait être déposé avant 12h ce jeudi. Même si le processus, s'il se poursuit, s'annonce long et que l'objectif numéro 1 du club de la capitale reste l'acquisition du Parc des Princes.