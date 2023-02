Sonorisation, justifications: ce que veut changer le nouveau patron de l'arbitrage français

Dans un entretien accordé à Canal+, Antony Gautier, le nouveau patron de l'arbitrage français, a donné ses premières idées pour révolutionner l'arbitrage dans l'Hexagone et ainsi éviter les polémiques, comme lors de Brest-Lens il y a quelques semaines.

Quelques semaines après sa nomination au poste de directeur de l'arbitrage en remplacement de Pascal Garibian, Antony Gautier est déjà au travail. L'ancien arbitre (263 matchs de Ligue 1 et 58 rencontres internationales) a donné les premières pistes de travail dans un entretien pour Canal+.

"L'objectif est de mettre en oeuvre la sonorisation le plus vite possible. L'expérimentation serait de sonoriser en direct et en continu pendant toute la rencontre les arbitres. C'est une véritable plus-value, rappelle l'homme de 45 ans. C'est une démarche pédagogique importante qui permet à toutes celles et ceux qui suivent la rencontre de suivre les décisions."

La Premier League, "une source d'inspiration"

Afin de "vulgariser l'arbitrage", Antony Gautier veut instaurer une mesure forte concernant la communication des arbitres. "J'ai l'idée de proposer la création d'un porte-parolat de l'arbitrage professionnel ou un responsable de la direction de l'arbitrage. Il sera amené à s'exprimer devant les médias et de présenter les raisons qui ont conduit tel arbitre à prendre telle décision."

L'ancien homme en noir veut également prendre exemple sur la Premier League, "une source d'inspiration" pour son homologue de l'Hexagone en raison de "son efficacité et de sa pertinence". "Aujourd'hui, nous avons des arbitres qui sont très bons et qui n'ont rien à envier aux arbitres anglais, analyse Antony Gautier. Ce que j'aimerai, c'est que nous puissions avoir cette fluidité qui existe dans le jeu mais ça appartient aux équipes d'intégrer la nécessité de se dire qu'on se commence pas à s'arrêter à chaque contact et qu'on cherche à jouer le maximum de temps possible."

L'une des missions du nouveau directeur de l'arbitrage sera d'éviter les polémiques, comme ce fût le cas lors du match entre Brest et Lens, où les Lensois s'estimaient victimes de trois erreurs manifestes. "L'objectif est de minimiser la fréquence de ces erreurs et de continuer à travailler pour améliorer les processus de collaboration. J'ai suggéré à Stéphane Lannoy d'aller discuter avec le Racing Club de Lens pour aborder techniquement les décisions qui ont été prises, reconnaître que certaines étaient erronées et montrer que l'arbitrage français sait reconnaître les erreurs qu'il peut commettre."